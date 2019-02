San Valentino, batte il cuore della 308a Fiera

È l’appuntamento più atteso e più antico per Bussolengo: dal 14 al 17 febbraio torna la Fiera di San Valentino, patrono del paese e degli innamorati. Fervono i preparativi, cominciati già da tempo, e le presentazioni, non ultima quella di pochi giorni fa in Provincia presenti il presidente Manuel Scalzotto e per Bussolengo il sindaco Roberto Brizzi con gli assessori alle manifestazioni Massimo Girelli e alla cultura Valeria Iaquinta. La Fiera offre un lungo percorso espositivo campionario e numerosi appuntamenti nell'ambito del settore primario, della cultura e dell'enogastromia. La campionaria, in particolare, ospita l'esposizione di macchine agricole, di prodotti agroalimentari provenienti da diverse regioni e di prodotti artigianali e industriali. Il programma si apre già mercoledì 13 con la messa alle 19 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore e a seguire la statua del patrono tornerà in processione verso la chiesa di San Valentino. Alle 20.30 al palaspettacoli si terranno il concerto del Corpo bandistico Città di Bussolengo e la celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con Nieder-Olm. Nell’intervallo la consegna del riconoscimento Bussolengo Premia. GIOVEDÌ 14 alle 10.30 l’inaugurazione della 308a Fiera con la partecipazione del Corpo bandistico in piazza XXVI Aprile; alle 11.30 inaugurazione della mostra «In AmorArte» del gruppo di pittura La Guglia alla biblioteca comunale in piazzale Vittorio Veneto; alle 12 inaugurazione della fiera campionaria in via Paolo Veronese (parco Sampò); alle 15 al palaspettacoli omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie coniugate da 25, 50, 60, 70 anni; alle 17 concerto dell’ensemble Sull’ali dorate nella chiesa di San Valentino; alle 21 al palaspettacoli spettacolo di cabaret con Paolo Migone & Henry Zaffa: Durante il giorno, nella chiesa di San Valentino, messe alle 8, 9, 10, 11 e 20.30. Venerdì 15 alle 21 al palaspettacoli premiazione del concorso «La trippa pì bona de San Valentin» e consegna di un riconoscimento alla stazione dei carabinieri di Bussolengo; alle 21.30 concerto di Alberto Salaorni e Al-B. Band «Live music is back in fashion»; alle 23.30 dj set by Walter Master Jay «90’s Generation Disco... e oltre». Sabato 16 in biblioteca comunale alle 10 «Raccontando la nostra fiera di San Valentino... Nostalgia di ricordi per il futuro», rivolto ai ragazzi della scuola secondaria e ai loro genitori, a cura del professor Renato Parisi. Alle 21 al palaspettacoli la compagnia I Mal Maridè presenta La fadiga de capirse. DOMENICA 17 alle 11.30 in piazza della Libertà «polenta carbonera» a cura della Pro loco di Brenzone sul Garda; alle 14 al centro sociale di via Don Calabria 2 torneo di Rollerball e dalle 15.30 «La torta di San Valentino» con la consegna e la valutazione delle torte da parte di una giuria che premierà quella migliore. Dalle 15 alle 18 sfilata di mascherine e premiazioni al teatro oarrocchiale di Santa Maria Maggiore. Conclusione alle 21 al palaspettacoli con i Cinquantapiùuno che presentano «In un mondo che... ‘60 ’70 ‘80» e con la partecipazione di Giorgio Zanetti (Zelig) e del corpo di ballo Bfb Squad di Adolfo Arena. Durante la Fiera sono state programmate visite guidate a cura del Progetto Pagus Pictus, con entrata libera senza prenotazione: giovedì 14 alla chiesa di San Valentino alle 15 e a quella di San Rocco sempre alle 15; domenica 17 febbraio alle 15 e alle 16.30 a San Valentino e alle 15 e alle 16.30 a San Rocco. Dal 14 al 17 è in progranmma l’esposizione di macchine e attrezzature agricole, articoli vari, prodotti vivaistici, autoveico nelle vie centrali del paese; in via Paolo Veronese dalle 10 alle 17 il «battesimo della sella». Giovedì 14 dalle 7 alle 13 in via Foro Boario si terrà il mercato spontaneo del bestiame. LA MOSTRA CAMPIONARIA si svolgerà dal 14 al 17 dalle 9 alle 23 in via Paolo Veronese (parco Sampò), il mercato tradizionale dal 14 al 17 febbraio in piazzale Vittorio Veneto. Inoltre fino al 24 febbraio è in fumzione il luna park in piazzale Vittorio Veneto. Inoltre l’Avis propone un’autentica mongolfiera nel parco Sampò presso centro sociale parrocchiale di via Don Calabria 2. Sono infine in corso fino a domenica 17 la pesca di beneficienza e le mostre dei giochi antichi e del ricamo e dei lavori manuali a cura del gruppo sartine il cui ricavato sarà destinato al seminario diocesano. •

Lino Cattabianchi