Rapina e scippo, preso dopo la fuga

L’hanno trovato davanti al kebab di via Dante Alighieri a Bussolengo. Stava mangiando il suo panino come se niente fosse. In realtà, era reduce da due colpi, una rapina prima e uno scippo poi, commessi solo pochi minuti prima. Ai carabinieri è stato necessario un inseguimento per fermarlo dopo aver subito un’aggressione a suon di calci e pugni tirati da Z.B., 22 anni, nato di Villafranca ma residente a Bussolengo. I tentativi del giovane di lasciarsi alle spalle senza conseguenze di sorta la serata riempita con due violenti furti, però, sono andati a monte. Ieri mattina il ventiduenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato processato per direttissima davanti al giudice Claudio Prota che ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri. Ha poi disposto per il ventiduenne la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo che riprenderà il prossimo anno. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per il quale è stato arrestato mentre è stato denunciato a piede libero sia per la rapina che per lo scippo. La serata «trasgressiva» di giovedì per Z.B. è iniziata in piazzale Lo Zodiaco a Bussolengo quando ha strattonato un veronese pur di rubargli il borsello. La vittima ha provato a reagire ma, secondo i carabinieri, il ventiduenne l’avrebbe aggredito sia verbalmente che alzando le mani, allontanandosi poi a piedi. Il ventiduenne, raccontano ancora gli investigatori, si sarebbe spostato solo di poche centinaia di metri per arrivare in piazza Vittorio Veneto. In questo caso, sarebbe stato attratto da un signore che indossava una nota marca di occhiali. Anche in questo caso, li avrebbe strappati alla vittima e sarebbe fuggito senza andare troppo lontano, però. Era evidentemente sicuro del fatto suo e si è fermato davanti al Kebab in via Dante Alighieri sempre a Bussolengo. Ha ordinato il panino e si è piazzato fuori dal locale, assaporando tranquillamente la specialità turca. Nel frattempo, una delle vittime ha avvertito il 112, raccontando la disavventura appena capitatagli. La pattuglia dei carabinieri si è messa subito sulle tracce del ventiduenne trovato quasi subito a poco distanza dai luoghi dei due colpi mentre stava mangiando il kebab fuori dal locale nonostante potesse ben immaginare di essere ricercato dagli uomini in divisa. È stato riconosciuto da una delle vittime dei suoi colpi. Ai carabinieri non bastava altro. Sono scesi dall’auto ma Z.B. ha tentato la fuga ben sapendo di essere nel mirino degli uomini in divisa. Nel giro di un paio di minuti, è stato raggiunto e bloccato dai militari. Z.B., però, non si è dato per vinto: ha iniziato a mollare pugni e calci ai carabinieri pur di sottrarsi ad una sorta oramai segnata. Alla fine, però, è stato costretto ad arrendersi ai due militari che nella colluttazione hanno riportato qualche graffio, riferiscono dalla compagnia di Peschiera. Ora il ventiduenne è agli arresti nella sua casa di Bussolengo. •

G.CH.