Primo Consiglio comunale senza il sindaco

Primo Consiglio comunale di Bussolengo senza sindaco, assente per impegni familiari, con sei punti all’ordine del giorno e delibere tecniche da approvare come adempimenti di metà anno. La mancata partecipazione del primo cittadino Roberto Brizzi, eletto il 24 giugno scorso, è stata criticata da Lucio Bonadimani di C’è Futuro. Il presidente del Consiglio Stefano Ceschi ha motivato così la scelta di indire comunque la riunione: «Abbiamo deciso di convocare ugualmente la seduta di Consiglio per adempimenti urgenti e improrogabili, anche in assenza, motivata, del primo cittadino. Questa è la testimonianza che la nostra squadra può reggere il confronto consiliare senza far perno esclusivamente su una persona, come si faceva prima. È ovvio che la figura del sindaco rimane centrale, ma in una relazione di condivisione della scelte. Anche questa è stata condivisa da Roberto Brizzi». Ha fatto le veci il vicesindaco Giovanni Amantia. LE DISCUSSIONI sui singoli argomenti hanno fatto emergere una linea di opposizione puntuale e meticolosa, peraltro annunciata già su queste colonne, da parte dell’ex sindaco Paola Boscaini, ora nel gruppo misto, affiancata da Nadia Segala e Lucio Bonadimani di C’è Futuro. È passata con l’astensione della Lega e di Enrico Vassanelli una variazione urgente di bilancio per ratificare un aumento destinato al personale non dirigente. Più articolata la ricognizione intermedia dello stato di attuazione dei programmi elaborata dall’unità di staff dei dirigenti comunali. Boscaini ha segnalato errori e indirizzato richieste di chiarimenti agli assessori Massimo Girelli, Claudio Perusi, Valeria Iaquinta, Sara Fasoli, ottenendo risposte da Amantia, essendo le ultime due assenti giustificate. Lucio Bonadimani ha riferito di un certo malcontento che sarebbe emerso dalle società sportive per il prossimo anno di attività e ha chiesto i motivi della non adesione al Consorzio Lago di Garda Veneto per la promozione turistica del territorio. Nadia Segala si è concentrata sul progetto della Rosa di San Valentino e sui gemellaggi, per i quali ha relazionato dettagliatamente l’attività svolta nella prima parte del 2018. L’assessore Perusi, sollecitato sul protocollo dell’ alleanza delle famiglie, ha ribadito che questo obiettivo non è fra le priorità, mentre «rimangono in primo piano l’applicazione del fattore famiglia e le politiche per la casa». Sul tema dell’efficientamento della macchina comunale, Girelli ha risposto: «Operiamo in continuità con le cose positive già fatte dall’amministrazione precedente: nessuna voglia di smontare». Al voto, nove favorevoli della maggioranza e sei astenuti. Sull’assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e sulla verifica degli equilibri, 12 i voti a favore compreso il gruppo Boscaini e tre astenuti. «Un atto dovuto», ha sottolineato Amantia, «entro il 30 luglio di ogni anno». Nel dettaglio Boscaini ha rilevato lo spostamento di 100mila euro dalla parte degli investimenti per le manutenzioni al capitolo della spese correnti. «Cosa si fa per il verde, come si utilizzeranno i fondi?A», ha chiesto l’ex sindaco. «Si saprà quando partiranno le determine», ha risposto il tecnico Giuseppina Sabaini. In relazione all’acquisizione al demanio comunale degli standard urbanistici all’interno dei Piani attuativi, astensione del gruppo Boscaini «perché si vuole andare oltre l’ambito approvato in Consiglio». •

Lino Cattabianchi