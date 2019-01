Padre Franco Zocca prete da mezzo secolo

Padre Franco Zocca, della classe del ’43, celebrerà domani, festa dell’Epifania, il 50° di sacerdozio alla messa delle 11.15, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore a Bussolengo. Ordinato prete a Roma l’8 dicembre del 1968, padre Franco ha celebrato la prima messa a Bussolengo il 6 gennaio 1969. Dei suoi 50 di messa, 40 li ha trascorsi fuori dall’Italia, in Inghilterra e poi come missionario in Indonesia e in Papua Nuova Guinea. Arrivato la prima volta in Indonesia nel 1974, dopo aver studiato sociologia a Trento, vi è rimasto fino al 1987. Dopo il ritorno in Italia, la preparazione in Inghilterra per la nuova destinazione in Papua Nuova Guinea, dal marzo 1994, dove ha operato come docente e ricercatore dedicato allo studio della cultura melanesiana alla quale ha dedicato molti saggi. In pensione dal 2015, ora padre Franco risiede nella casa di riposo dei Verbiti, congregazione cui appartiene, a Varone di Riva del Garda, dedicandosi ancora all’aiuto nelle parrocchie dove non ci sono preti. «Un’avventura, la mia», dice don Franco, «vissuta con tanti compagni di viaggio sia nei paesi di missione sia in Italia». Molto legato a Bussolengo e specialmente alla classe del ’43, padre Franco ha ricevuto dai suoi amici e compaesani molti aiuti per i suoi progetti e per la sua missione. «Domani», sottolinea Francesco Lonardi, segretario della Classe del ’43, «saremo anche noi alla festa di questo nostro illustre coscritto che ci ha fatto onore in tutto il mondo». •

L.C.