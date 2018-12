Ospedale, tempo scaduto: «Va finito»

Una «letterina di Santa Lucia» indirizzata dal sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, al direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, per richiamarlo al rispetto delle schede di programmazione sull’ospedale Orlandi, con il completamento in tempi rapidi dei reparti. Questa la conclusione della serata dedicata a «Ospedale Orlandi tra promesse e fatti: facciamo il punto della situazione», che ha fatto il pienone al teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Sul palco, con Brizzi, il Tavolo per l’Orlandi composto dal dottor Alberto Fontana, per 38 anni chirurgo nell’ospedale di Busolengo, dalla sindacalista della Cgil Sonia Todesco, da Gianluigi Albertini, esponente dei comitati, tutti sollecitati dalle domande del giornalista Andrea Andreoli. «L’Orlandi, una ferita aperta per questa comunità, una situazione che tutti vivono sulla propria pelle: cosa si può fare ora, che percorso ci attende?», esordisce il moderatore. «Bisogna partire dall’esistente», risponde Brizzi nella sua disamina della situazione. «Le schede regionali di marzo prevedevano alcune cose che non ci hanno ancora dato. Ho chiesto un cronoprogramma ma non l’ho mai avuto: domanda caduta nel vuoto. Finora, di quanto promesso, ci sono: i 25 posti di psichiatria; medicina generale ha 15 letti contro i 25; l’area del recupero e rieducazione funzionale ne ha 10 su 40; per il day surgery multifunzionale i posti sono 2 contro i 15 previsti; nulla ancora dei 15 letti per la lungodegenza. E meno che meno per i 24 posti di Ospedale di comunità». Brizzi assicura: «Noi ci batteremo per colmare queste lacune. Aggiungo che ho constatato personalmente il senso di appartenenza e la professionalità del personale impiegato all’Orlandi, che sta subendo questa situazione. Il tavolo per l’ospedale servirà per confrontarci con le direzioni sanitarie per avere ciò che ci spetta di diritto». Sonia Todesco ha analizzato alcuni dati della politica sanitaria della Regione Veneto, concludendo: «Non c’è visione, né priorità» e sottolineando inoltre il forte sbilanciamento determinatosi nella politica regionale a favore della sanità privata, con trasferimenti economici sempre più consistenti negli ultimi anni. «Gli effetti del ridimensionamento dell’Orlandi su Villafranca non li abbiamo ancora», conclude la sindacalista, «ma la sanità privata costa più di quella pubblica. La medicina del territorio è in ritardo, come pure l’assistenza domiciliare integrata e il tema degli ospedali di comunità». La voce dei comitati, nati negli ultimi anni a difesa dell’Orlandi, è risuonata attraverso Gianluigi Albertini. «Siamo gente che si attiva per i propri diritti», esordisce, «l’indifferenza è la peggior cosa. Nelle planimetrie che ci hanno consegnato, relative ai reparti previsti dalle schede, non c’era spazio neanche per uno sgabuzzino. Ma la realtà dei reparti e dei piani dell’Orlandi è ben diversa». E, piano dopo piano, le planimetrie sono state proiettate sullo schermo con delle ics rosse nei posti vuoti. «Risulta un quadro di reparti occupati solo in parte: mancano la dialisi, la riabilitazione e l’ospedale di comunità. Uniamo le forze, altrimenti verremo massacrati», conclude l’esponente dei Comitati. Durissima la lettura del dottor Fontana. «Le previsioni di maggio si sono verificate», dice, «Al polo a due gambe ne è stata amputata una e l’altra (Villafranca ndr) è claudicante e senza futuro. È stata rasa al suolo la sanità dell’ovest con il ridimensionamento dell’Orlandi. L’effetto Bussolengo ha fatto aumentare le nascite a Negrar, quando qui si registravano mille parti all’anno, mentre ostetricia a Villafranca è in calo. Ora dobbiamo esigere l’attuazione delle schede». •

Lino Cattabianchi