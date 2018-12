Ospedale, la squadra del sindaco

È stato attivato il tavolo «Emergenza Orlandi» che nelle intenzioni del sindaco Roberto Brizzi dovrà monitorare l’operatività del nosocomio bussolenghese. «L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto, dopo alcune settimane di valutazione delle candidature pervenute», spiega il sindaco. «Credo infatti che non ci sia un minuto da perdere nella battaglia per pretendere giustizia per il nostro ospedale e richiamare la Regione Veneto a onorare almeno gli impegni presi». Dall’annuncio dell’iniziativa è passato circa un mese. «Dopo il lancio dell’idea del tavolo», continua Brizzi, «ho riscontrato il forte interesse di molti operatori e cittadini per l’iniziativa, anche se la maggior parte di loro, soprattutto se dipendenti Ulss, non si vogliono esporre e chiedono di rimanere anonimi per paura di ritorsioni. È un clima che mi ha sorpreso e rattristato, anche perché la nostra è una battaglia che ha la sola finalità di fare totale chiarezza su questa che più che una riconversione è sembrata una smobilitazione quasi totale». IL TAVOLO è di pochi componenti e sarà presieduto dal sindaco che si avvarrà dell’ aiuto del neo assessore ai servizi sociali Silvana Finetto. Vi parteciperanno anche il dottor Alberto Fontana, già medico chirurgo all’Orlandi, un’infermiera, Laura Pizzamiglio, e una rappresentante dei lavoratori, la sindacalista Sonia Todesco. Non ci sarà, per ora, un esperto in amministrazione sanitaria. L’altro membro scelto è un nome per i comitati e i gruppi spontanei di cittadini. Chiarisce Brizzi: «Poiché sono attive tre realtà che si battono per l’ospedale Orlandi (il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale Orlandi, il Gruppo spontaneo Cittadini per la salvaguardia dell’Orlandi e il Comitato uniti per l’Orlandi, ndr.), le ho convocate insieme, chiedendo loro di far sintesi e di indicare un nome in comune da inserire nel tavolo Emergenza Orlandi». «Nella riunione del 12 novembre», prosegue, «erano presenti due di queste tre realtà, visto che purtroppo la presidente del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale Orlandi aveva già annunciato che non avrebbe partecipato, in pochi minuti si è trovata la sintesi sul nome di Gianluigi Albertini. Valuterò poi, in una seconda fase, se allargare la partecipazione a questo tavolo anche ad alcuni consiglieri comunali: penso ad Amelia Motta, Nicola Manara e Nadia Segala, per esempio, che direttamente o indirettamente conoscono molto bene il settore sanitario per motivi professionali». I componenti del tavolo Emergenza Orlandi, che non avrà una forma giuridica istituzionale ma costituiranno un semplice gruppo di lavoro che supporterà il sindaco nelle scelte e nelle azioni da portare avanti, non percepiranno alcun rimborso spese o gettone «ma offriranno gratuitamente la loro disponibilità per questa nobile causa. Per questo li ringrazio a nome della cittadinanza intera», conclude il sindaco. •

Lino Cattabianchi