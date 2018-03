La Via Christi quest’anno ricorda 23 missionari uccisi

La celebrazione del Venerdì santo a Bussolengo avrà nella Via Christi, domani dalle 20.30, il momento più spettacolare e coinvolgente. Questa sacra rappresentazione per le vie del paese compie diciannove anni, essendo iniziata nell’Anno Santo 2000 con la prima edizione che si svolgeva a San Salvar, la più antica chiesa di Bussolengo. Poi la decisione, sempre ripagata da una crescente partecipazione di coinvolgere tutto il paese, dislocando le varie «stazioni» sul percorso ormai consolidato che inizia in piazza della Libertà, si ferma al monumento ai Caduti, prosegue in lungomonte Graziani e via Azzolini, svolta in via Roma e termina in piazza Nuova sul sagrato della chiesa per le conclusioni e il pensiero finale sulla Pasqua di don Giorgio Costa. Le voci narranti sono quelle di Giorgio Udali, Nicoletta Dallora Laurini, Marco Marchesini ed Emanuela Ronconi. L’ispirazione della Via Christi trova la sua sorgente nei quattordici quadri della chiesa di Santa Maria Maggiore, completati dalla grande pala d’altare dietro l’altare centrale, dedicata alle Nozze di Cana. L’intero ciclo è stato realizzato dai maestri Giovanni Mezzalira ed Enrico Bertaboni della Scuola di iconografia dell’abbazia di Maguzzano. La riflessione biblica viene condotta sul racconto del Vangelo di San Giovanni. Una variante, rispetto alla tradizionale Via Crucis, che prevede anche il tema della Resurrezione. «E quest’anno», spiega lo storico animatore Luigi Pizzamiglio, coadiuvato da Enrico Racasi, «non ci sarà il quadro dell’”Ultima cena” in lungomonte Graziani, ma l’Annuncio della Glorificazione, cui seguirà la memoria dei 23 missionari uccisi in tutto il mondo nel 2017. Agli elenchi provvisori stilati annualmente, inoltre, deve sempre essere aggiunta la lunga lista dei tanti, di cui forse non si avrà notizia o di cui non si conoscerà neppure il nome, che in ogni angolo del pianeta soffrono e pagano con la vita la loro fede in Gesù Cristo. Questo quadro fornisce un bruciante contatto con la realtà dell’evangelizzazione in Africa, Europa, America Latina, Asia, Oceania». «Soprattutto», aggiunge il parroco di Santa Maria Maggiore, don Franco Costa, pregheremo per la pace in questa terra di sfruttamenti e di violenze, affinché l'armonia religiosa e civile possa essere lo strumento di progresso e prosperità e per quanti stanno affrontando pericoli e morte sull’onda della disperazione. Il nostro pensiero sarà rivolto anche ai suoi abitanti, perché non si curino solamente del proprio sviluppo e del proprio benessere, ma sappiamo accogliere quanti bussano alle nostre porte. A conclusione di quanto fatto in Quaresima per la Siria». Il quadro della Lavanda dei pieni, al semaforo di via Marconi, sarà interpretato, come ormai tradizione, dalla comunità Ghanese di Bussolengo. Tutto il percorso è accompagnato da musiche di Morricone, Mozart, Bach e le fiaccole che illuminano la notte del Venerdì santo danno a questa sabra rappresentazione una suggestione ed un fascino straordinariamente coinvolgenti. I volontari, circa una cinquantina, sono i veri protagonisti. •

Lino Cattabianchi