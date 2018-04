La triplice alleanza del candidato Brizzi

Lino Cattabianchi Non è bastata la sala dell’ex Danese a contenere tutti i sostenitori accorsi alla presentazione della compagine guidata dal candidato sindaco Roberto Brizzi, che ha il sostengo delle tre liste «Bussolengo al centro», «Sì Amo Bussolengo» e «Alleanza per Bussolengo». Nel prato esterno dell’edificio, dove è stato allestito il gazebo per il rinfresco, altrettanta gente: in totale ben oltre le 300 persone. Toni molto sostenuti, fin dagli interventi di apertura di tre candidate. Veronica Gasparini, che ha dato vita all’associazione giovanile «La Goccia», ha illustrato il del programma sul mondo dell’associazionismo. «Un settore», ha sottolineato, «sul quale si deve investire perché è un capitale sociale». Amelia Motta ha messo al centro del suo intervento il mondo degli anziani, illustrando il progetto del «custode sociale», figura di supporto alla terza età «che promuova l’inclusione, l’assistenza e la domiciliarità per una valorizzazione dell’anziano». Di sicurezza ha parlato invece Silvia Vassanelli che ha proposto la creazione di una «smart city», una città intelligente in cui sia possibile avere sotto controllo le situazioni di pericolo per i cittadini. «Diciamo no all’ipotesi di fusioni di Comuni con l’accorpamento delle Polizie locali perché penalizzerebbe fortemente Bussolengo. Occorre ridare alla Polizia locale il potere decisionale che ora è del sindaco», ha concluso la candidata. «Bussolengo è di tutti ed è qui», ha esordito Brizzi, «e la gente che c’è qui stasera è oltre ogni aspettativa. Siamo partiti da sensibilità diverse, ma ci siamo capiti al volo. Le decisioni devono tornare al cittadino: questo il punto che ci unisce. È giusto sentire le ragioni e poi decidere. La comunità deve essere come una famiglia». Sui due temi caldi dell’ampliamento di cava Ca’ Nova Tacconi, seguito alla vendita del Progno Casotton, e dell’ospedale, Brizzi è stato perentorio: «Bisognava almeno consultare la gente. In cambio di un notevole ampliamento dell’area di cava, il paese ha avuto due strisce di cemento sul piazzale di San Valentino. Certo, pensare che Bussolengo è di tutti è più difficile: bisogna organizzare le consulte di quartiere e stare a contatto coi cittadini, ma questo è il nostro programma che depositeremo l’ultimo giorno utile. Così nessuno ce lo potrà copiare». Tra il pubblico molti giovani, esponenti delle passate amministrazioni, dipendenti comunali. Roberto Brizzi, 54 anni, sposato con Paola, 4 figli, dopo 5 anni di pausa dalla politica, si candida ora sindaco alla guida di una coalizione formata per il momento da tre liste ma «ce ne potrebbe essere una quarta» dice. Uno squadrone che abbraccia l’area che va dal centrodestra al centrosinistra e che nasce da una condivisione della gestione del bene pubblico. «Il nostro progetto», spiega, «nasce da molte sensibilità ma ha in comune una diretta esperienza amministrativa e specialmente la volontà di mettere i rapporti col cittadino al centro. Non accettiamo l’idea che un gruppo, egemone fin che si vuole, detenga questa facoltà di decisione, senza condividerla». •

