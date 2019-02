La Fiera saluta e fa spazio al carnevale

Palaspettacoli gremito nell’ultimo giorno della 308a Fiera di San Valentino per il ritorno dei Cinquanta più uno con lo spettacolo «In un mondo che...», presentato da Daniela Corda, che ha coinvolto gli spettatori sulle note delle più belle canzoni degli anni ’60 e ’70. «Un’assenza durata tre anni», commenta Marco Soave, direttore artistico della manifestazione che schiera sul palco cantanti rigorosamente non professionisti, uniti dalla passione per il canto. «La nostra», commenta Soave, «è una proposta trasversale che incontra l’attenzione di più generazioni: quelle che hanno vissuto i tempi in cui quelle canzoni sono nate, ma anche quelle più giovani che le hanno ascoltate attraverso i genitori. Ai nostri concerti la gente canta insieme ed è bellissimo. L’accoglienza del pubblico è stata fantastica». I cantanti dei «Cinquanta più uno» si sono cimentati in canzoni di artisti molto popolari: Gabriella Pino ha interpretato Mina e Marcella Bella, Mariangela Pigozzi Patty Pravo e Caterina Caselli, Andreina Spada Loredana Berté e Gigliola Cinquetti. La giovane Giorgia Brunelli si è messa la prova con James Brown e «Caruso» di Dalla. Più melodici Nando Baby Frapporti con Donatello e Celentano, Antoine Bonometti con Ranieri e i Profeti, Marco Soave con Adamo e Mal, Daniele Merlin con Baglioni e Gianni Bella. L’angolo dei complessi è andato a Gian Ridolfi, con un’interpretazione dei Rokes e a Giorgio Taddei con i Pooh. Esilaranti i siparietti di Giorgio Zanetti, il comico lombardo di Zelig e molto accurate le coreografie del corpo di ballo Bfb Squad del coreografo Adolfo Arena. Archiviata la 308a Fiera di San Valentino, il prossimo fine settimana è ancora ricco di eventi. Sabato alle 20, nel padiglione della Fiera campionaria al parco Sampò «Cena di carnevale & Party in maschera» costo 20 euro, con prenotazione alla pagina online EventiBussolengo, solo ingresso al party 5 euro. I padiglioni della Campionaria, sabato e domenica, dalle 10 alle 19: 3a edizione di «Bussolengo produce», rassegna espositiva delle aziende del territorio, e la «Fiera degli sposi», con l’inaugurazione sabato alle 10. Nel pomeriggio di domenica il gruppo «Nati par el Carneal», propone la sfilata del «Gran Carneal de Bussolengo» che allinea una ventina di carri. Il percorso, dalle 14.30, partirà dal Parco Sampò e proseguirà attraverso via Crosara, corso Mazzini, Piazza XXVI aprile, via Borghetto, via De Gasperi, don Calabria, Borgolecco, piazza Vittorio Veneto con chiusura al parco Sampò e maccheronata, in collaborazione con l’Avis comunale. «Siamo molto soddisfatti per la buona riuscita della Fiera», dice l’assessore alla manifestazioni, Massimo Girelli, «che si conferma un grande appuntamento per il nostro paese e la provincia di Verona». Intanto Monica Fumagalli si è aggiudicata il concorso delle torte cui hanno partecipato 21 concorrenti. Seconda classificata Claudia Antonini, terza Laura Sciré. La giuria era composta dai titolari delle pasticcerie di Bussolengo: Alessia, Garzotti, Milani, Davide Castagnaro dell’Antico mulino rosso, Dolci momenti di Davide, da Miriam del negozio di attrezzature per pasticcerie la Mandorla sponsor e giurata. Più di cento persone tra il pubblico, al centro sociale di via don Calabria, che alla fine hanno degustato le torte. •

Lino Cattabianchi