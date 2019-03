La bellezza femminile nei volti e nell’animo

Festa della donna, dedicata a «La nostra bellezza», da oggi a Bussolengo a cura della Consulta per le pari opportunità, presieduta da Veronica Gasparini, in collaborazione con Ipab Centro anziani, Biblioteca comunale e gruppi di lettura Leggere a perdifiato e Club leggere ribelle. Alle 19.30 nella sala civica Bonizzato della biblioteca di piazzale Vittorio Veneto, inaugurazione della mostra fotografica «Suriyan» della fotografa Elena Borchia, con soggetti femminili (fino a venerdì 15 marzo). Venerdì, alle 20.30 in biblioteca, presentazione del romanzo di Giuliana Facchini Se la tua unica colpa è di essere bella (Feltrinelli) che affronta il tema della violenza sulla donna attraverso una storia di formazione raccontata dal punto di vista di un adolescente. L’autrice romana, ma bussolenghese d’adozione, si è occupata anche di teatro per ragazzi, ha al suo attivo molte opere e ha ricevuto molti riconoscimenti. La Consulta pari opportunità presenterà per l’occasione i video delle interviste fatte durante la Fiera di san Valentino con il gruppo di lettura Leggere a perdifiato e il gruppo di lettura Leggere ribelle. Sabato 9, «La bellezza dell’arte», alle 16.30, merenda all’Ipab con intrattenimento musicale e letture di racconti e poesie. Interverranno i gruppi di lettura, il gruppo Ichitarrissimi e la cantante Anna Penna. Martedì 12 alle 17.30, nelle sede dell’Informagiovani al palazzo dell’Acropoli in via De Gasperi, inizia «Teatro forum: Oltre lo specchio», il primo di otto incontri laboratoriali condotti dall’educatrice territoriale Paola Zermian, che porterà alla creazione di uno spettacolo di teatro forum sul tema della disparità di genere (informazioni e iscrizioni: servizieducativi@ comune.bussolengo.vr.it). Ultimo appuntamento giovedì 14, alle 20.30 in biblioteca, per «Essere donna: la sfida di cambiare sempre rimanendo se stesse», serata informativa sulla chirurgia ricostruttiva e sul rapporto con il proprio corpo: costruzione e ricostruzione della propria femminilità come componente fondamentale dell’autostima. Relatori il dottor Pietro Loschi, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, e l’oncologa senologa Manuelita Mazza. «Abbiamo puntato sulla bellezza femminile», commenta Veronica Gasparini, «perché da sempre è legata alla donna l’idea di bellezza estetica, ma non solo. Noi vogliamo parlare anche di quella bellezza nascosta in ognuno di noi, che si trova nei nostri talenti e nella versione migliore della nostra persona. La donna, come figura materna è archetipo della persona che si prende cura e che cosa vuol dire prendersi cura, se non cercare e coltivare la bellezza nell’altro e dargli la possibilità di esprimerla?». •

Lino Cattabianchi