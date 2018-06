L’agente di Falcone «Sfiorato dalla morte»

Gli studenti delle medie Leonardo Da Vinci di Bussolengo hanno ricordato la strage di Capaci, era il 23 maggio 1992, nella Giornata della legalità. L’incontro si è svolto al teatro parrocchiale dove è stato invitato il sovrintendente di Polizia Luigi Busetto, allora agente del team Quarto Savona 15, la purtroppo famosa scorta del giudice Giovanni Falcone, barbaramente assassinato dalla mafia a Capaci, Palermo, con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. A trattare il tema della legalità e del rispetto delle regole è intervenuto anche il mondo dello sport, rappresentato da Federico Marretta, pallavolista della BluVolley Calzedonia; Luciano, ex calciatore del Chievo Verona, Matteo Bianchetti, difensore dell’Hellas Verona. Apprezzata e ascoltata, con forte partecipazione emotiva degli studenti, è stata la testimonianza del sovrintendente Busetto che ha ricostruito in modo dettagliato le vicende della squadra Quarto Savona 15 e della vita degli uomini di scorta che condividevano, anche nei più semplici dettagli, le giornate con il giudice, mettendo in risalto il rapporto umano tra di loro. Gli studenti hanno chiesto: «Come ha reagito alla notizia della morte di Falcone?». Il sovrintendente ha telegraficamente risposto: «Mi sono seduto. Ho pianto al pensiero di quella immane tragedia che mi ha sfiorato e ha distrutto tutte quelle vite. Solo il caso mi ha salvato». Busetto ha più volte invitato i giovani allo studio e al rispetto delle regole «perché solo cosi si toglie ossigeno al malaffare delle mafie e si creano cittadini responsabili». Significativa la testimonianza dell’ex calciatore di Chievo Verona e Inter, Luciano, che ha parlato del rispetto delle regole attraverso la sua esperienza di vita, parlando di sé quando, ragazzo brasiliano, lasciò il suo paese per cercare di migliorare la vita dei familiari e la sua, emigrando in Italia. Narrazione piena di umanità nel ricostruire la storia di «Heriberto», il nome da lui allora assunto per entrare nel calcio italiano. Federico Marrretta, pallavolista Calzedonia, siciliano, ha ricordato la sua esperienza di studente quando partecipava alle medesime cerimonie nella sua città ed ha invitato i ragazzi a guardare il film «La mafia uccide solo d’estate» per cercare di capire il clima degli anni Novanta nella sua regione. Il difensore del l’Hellas Verona Matteo Bianchetti ha rivelato la sua esperienza di giovanissimo calciatore quando allenatori e dirigenti pretendevano il rispetto delle regole «dal semplice saluto alla pulizia degli scarpini da calcio fatta personalmente; dall’ordine della divisa al rispetto dei compagni. Tutti valori che mi sono rimasti impressi». Bianchetti ha fatto anche riferimento al suo recente infortunio che l’ha allontanato mesi dalla prima squadra: «Quell’esperienza mi ha insegnato che avrei dovuto apprezzare maggiormente quei momenti importanti della mia carriera che non avevo colto e assaporato al meglio. Ora l’ho capito. Sono orgoglioso e speranzoso per il mio futuro di calciatore e di uomo». •

