Incontro sul piano di recupero del centro storico

Mercoledì prossimo, alle 20.30, nella sala civica della biblioteca comunale di piazzale Vittorio Veneto 101 a Bussolengo, incontro con il professor Christian Novack, del Politecnico di Milano, per la presentazione del redigendo Piano di recupero del centro storico. «Sono stati rilevati degli elementi da valorizzare», sottolinea l’assessore all’urbanistica Annalisa Scaramuzzi, «in relazione all’attività del commercio e alla natura storica del tessuto urbano del nostro paese. Su questi elementi il professor Novack illustrerà le modalità di analisi che porteranno al compimento di questo piano». Il 21 marzo alle 20.30, sempre in biblioteca, sarà presentato il lavoro del Politecnico di Milano sulla territorializzazione dei servizi commerciali e sulla prefigurazione del Distretto urbano del commercio, individuato pochi giorni fa dalla Regione Veneto con 38 punti. Il professor Luca Tamini del Politecnico di Milano, illustrerà il progetto «Shop and Bike» e la rivalutazione delle attività commerciali del centro storico e della rete ciclabile territoriale. «Si tratta», continua Scaramuzzi, «di cogliere le opportunità che l’uso della bicicletta nel contesto urbano ed extra urbano può offrire al tessuto economico di Bussolengo». La presentazione dei lavori pubblici cui, faceva riferimento l'articolo del 26 febbraio scorso, sarà effettuata in assemblea pubblica il giorno 26 marzo alle 20.30, sempre in biblioteca. Verranno illustrati alcuni lavori, i cui cantieri partiranno in aprile, maggio e giugno, relativi a via Foro Boario, via Molinara via De Gasperi, piazza XXVI Aprile e Via Mazzini. •

L.C.