Il patrono degli innamorati in processione nel paese

Partirà mercoledì 13 febbraio con la messa alle 19 in Santa Maria Maggiore e la processione della statua del patrono degli innamorati, a Bussolengo, la 308a Fiera di San Valentino che apre le grandi manifestazioni dell’ anno ed è l’introduzione alla stagione produttiva delle campagne. L’inaugurazione sarà proprio il 14 febbraio, giorno dedicato al Santo, alle 10.30 in piazza XXVI Aprile e la festa poi proseguirà ininterrottamente fino a domenica 17. Il fine settimana successivo, sabato 23 e domenica 24 febbraio, terza edizione di Bussolengo produce & Fiera degli sposi al parco Sampò. Conclusione con la sfilata del Gran carneal de Bussolengo, domenica 24, dalle 14.30. Il palaspettacoli quest’anno è nell’area del parcheggio dello Shopping in via San Rocco e vi si svolgeranno tutte le manifestazioni che vedono conferme e ritorni: giovedì 14, alle 17, nella chiesa di san Valentino concerto classico «Sull’ali dorate»; venerdì 15, alle 21.30, arriva Alberto Salaorni con la Al-B. Band e domenica 17, alle 21, ci sarà l’atteso spettacolo In un mondo che...’60 ’70 ‘80 dei Cinquantapiùuno con la partecipazione di Giorgo Zanetti di Zelig e il corpo di ballo BFB Squad di Adolfo Arena. Per la parte produttiva, la Fiera campionaria sarà allestita in via Paolo veronese al parco Sampò, e proseguiranno i concorsi per promuovere i piatti tipici «La tripa pì bona de san Valentin», la quinta edizione de «La torta de San Valentin». Cabaret con Paolo Migone & Henry Zaffa, giovedì 14. Saranno consegnati riconoscimenti ai Carabinieri di Bussolengo, a cittadini o gruppi che hanno portato in alto il nome del paese con «Bussolengo premia» e ci sarà la celebrazione del 35° di gemellaggio con la cittadina tedesca di Nieder-Olm che vedrà l’arrivo della delegazione bavarese. In centro l’esposizione di macchine e attrezzature agricole, prodotti vivaistici e autoveicoli, il mercato spontaneo del bestiame, giovedì 14 in via Foro boario. Visite guidate alle chiese a cura del progetto Pagus Pictus giovedì 14 e domenica 17 febbraio. Sottolinea Massimo Girelli, assessore alle manifestazioni: «La Fiera di San Valentino è una delle manifestazioni più antiche, sentite e attese dell’anno, non solo dai bussolenghesi e dagli agricoltori e commercianti della zona, ma anche dai numerosi visitatori che ogni anno affollano la nostra cittadina». •

Lino Cattabianchi