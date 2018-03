Il Comitato per l’Orlandi scrive a Mattarella

Il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale Orlandi di Bussolengo, in difesa della propria causa, si è rivolto direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Servono due ospedali per acuti, a Bussolengo per la zona nord-ovest, a Villafranca per la zona sud della provincia», spiega Chiara Corsini a nome del Comitato. «Abbiamo deciso di andare oltre il livello locale e regionale per far valere le nostre ragioni dopo aver fatto tutto il possibile per dimostrare, dati alla mano, che la scelta di depotenziare l’Orlandi non è suffragata da alcuna motivazione tecnico-operativa razionale. Perciò, dato che la strada intrapresa dall’ assessore alla sanità Luca Coletto sembra rimanere quella già decisa dai vertici regionali, ci siamo rivolti direttamente a Mattarella, al premier Paolo Gentiloni, e per conoscenza alla Corte dei Conti e alla Regione Veneto, per rimarcare tutte le nostre obiezioni e valutare se sono corretti i presupposti secondo i quali sono state prese certe decisioni, senza valutare la ripercussione che ne avrebbe l’assistenza ospedaliera pubblica, garantita dalla Costituzione». Nella lettera inviata al Capo dello Stato, il Comitato per la salvaguardia dell’Orlandi ha fornito tutta la documentazione raccolta chiedendo un controllo superiore, in primo luogo diretto ad assicurare un buon servizio di emergenza-urgenza, con un pronto soccorso di primo livello a Bussolengo, che coprirebbe la zona del Baldo-Garda, sia residenziale, sia di elevata ricettività turistica, e, in seconda battuta, volto a garantire procedure decisionali snelle e tecnicamente supportate, al di là dei ragionamenti politici, «ai quali un simile argomento non può essere assoggettato». •

L.C.