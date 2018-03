I veicoli elettrici e ibridi hanno il loro distributore

A Bussolengo è attiva e funzionante in piazza Nuova, davanti al civico 14, di fronte agli uffici demografici, una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug- in. La colonnina, è di proprietà di Enel; per la ricarica basta scaricare gratuitamente l’app E-go da Google Play o dall’Apple Store. La potenza massima di ricarica è di 22 kW. La sosta è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla ricarica. Le tariffe vengono pagate a tempo, in funzione dell’effettivo utilizzo del mezzo, e non a kWh prelevati. L’addebito arriverà poi su carta di credito, con l’emissione di una fattura digitale. Una seconda colonnina dovrebbe essere installata in piazzale Vittorio Veneto, vicino alla biblioteca comunale. «Dopo che il Comune si è dotato nel corso del 2016 del Piano di azione per l’energia sostenibile», spiega l’assessore all’ecologia Carlo Maraia, «all’interno del quale, fra le azioni utili al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, è stata individuata l’opportunità di installare colonnine di ricarica per favorire la diffusione dei veicoli elettrici, notoriamente ad emissioni zero, il 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso di manifestazione di interesse per la installazione a costo zero per il Comune di colonnine di ricarica per veicoli elettrici al fine di definire una graduatoria tra gli eventuali interessati». Questa è la conclusione di un primo step di interventi che si completerà, per ora con la seconda colonnina nell’area della biblioteca comunale. Conclude Maraia: «Questo nuovo capitolo della mobilità sostenibile va incentivato con l’uso dei veicoli elettrici per diminuire l’inquinamento atmosferico. Ora si aggiungerà un nuovo intervento: grazie alla Consip è stato dato incarico a un’azienda che, entro maggio, sostituirà 2mila lampade dell’illuminazione pubblica con quelle nuove a led, a basso consumo di energia e inquinamento. Verranno anche sostituiti 400 pali per poter migliorare il servizio di illuminazione sul territorio di Bussolengo». •

Lino Cattabianchi