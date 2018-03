Gli Amici della bicicletta premiano Bussolengo

Bussolengo ha ricevuto a Bologna il premio di Comune ciclabile promosso dalla Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab. All’evento a Palazzo d’Accursio, nella cappella Farnese, hanno partecipato la sindaca Paola Boscaini e l’assessora all’urbanistica Annalisa Scaramuzzi. Il comune bussolenghese, che ha ottenuto tre su cinque «smile bike», aveva aderito all’iniziativa di Fiab a livello italiano, per essere valutato sulla base di una serie di criteri: dalla ciclabilità del territorio alla promozione del cicloturismo fino ad arrivare all’accoglienza e ai servizi offerti in ambito del cicloturismo. «Con grande orgoglio», spiega la sindaca Boscaini, «ho ritirato il riconoscimento: per noi è un punto di partenza e ci sprona ad attuare in futuro ulteriori iniziative a favore della mobilità ciclistica, anche nell'ottica di incentivare il turismo. È stato un punteggio molto alto per essere la prima volta e ora abbiamo una grande responsabilità nel mantenere e migliorare questo risultato. Viviamo in un territorio il cui centro storico è attraversato dalla ciclovia Adige Sole ed abbiamo il dovere di valorizzare sempre di più questo percorso, offrendo ai turisti una giusta accoglienza e servizi. Sarà il nostro impegno per i prossimi anni». Aggiunge l’assessora Scararamuzzi: «Questa area è sicuramente da migliorare perché proprio per questa carenza siamo stati penalizzati nel punteggio. Un buon lavoro è stato fatto nell’aggiornare il vecchio “Biciplan” con il lavoro del Politecnico, che ha tracciato l’ottimizzazione della rete e ha individuato gli spazi da completare per una maggiore mobilità. Questa amministrazione ha voluto anche promuovere delle iniziative di cicloturismo attraverso le nostre aziende agricole, nel corso della manifestazione estiva, con l’obiettivo di far conoscere da vicino la produzione delle pesche, prodotto di alta qualità nel nostro territorio». Bussolengo potrà, inoltre, contare su una maggiore visibilità tra i cicloturisti, perché il riconoscimento di «comune ciclabile» sarà riportato in tutti i siti e le pubblicazioni specializzate. Conclude Boscaini: «Anche questo significa fare marketing e promozione del territorio. Ci auguriamo che dal prossimo anno Bussolengo possa essere annoverato anche all’interno di Albergabici perché significherebbe che qualche nostra struttura ricettiva ha saputo cogliere l’opportunità dell’ accoglienza. Bussolengo è l’unico comune della Provincia di Verona ad aver ottenuto questo riconoscimento ma, considerato che con i sindaci interessati dalla ciclovia AdigeSole stiamo portando avanti un protocollo per la valorizzazione del nostro territorio, credo che dal prossimo anno la provincia di Verona avrà altre soddisfazioni». A proposito della ciclovia Adige Sole, il Comune di Bussolengo ha accolto con soddisfazione l’annuncio dell’assessora regionale ai lavori pubblici Elisa De Berti che ha impegnato la Regione a concludere i tratti mancanti del percorso ciclopedonale e quindi anche il pezzo bussolenghese. «La Regione», spiega De Berti, «sta investendo tanto sulle piste ciclabili di interesse regionale. Sono già 1.300 i chilometri realizzati di piste ciclabili e altri 400 sono stati finanziati negli ultimi due anni e sono incorso di realizzazione, o lo saranno nei prossimi mesi. La ciclovia del Sole è riconosciuta di interesse nazionale e il ministero ha intenzione di cofinanziare con gli enti locali la sua realizzazione da Verona a Firenze. La Regione Veneto, dal canto suo, ha finanziato, con 1,8 mln di euro su due, un progetto redatto dal Comune di Verona per collegare la ciclovia del sole alla stazione di Porta Nuova, e quindi alla città: il tratto mancante di Bussolengo rientra in questo ultimo progetto». Conclude l’assessora Scaramuzzi: «Questo è un grande risultato per il nostro territorio. I turisti potranno venire a Bussolengo e gustare i nostri prodotti e conoscere le eccellenze presenti. Si tratta di un’iniziativa che contribuirà a portare nuovo sviluppo. Il nostro impegno sarà quello di promuovere la ciclovia, che costeggia il corso dell’Adige e porta a San Vito, passando dal centro e in direzione Pastrengo, all’interno della nostra idea di sviluppo del territorio». •

Lino Cattabianchi