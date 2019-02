Fiera e giostre «blocca strade», è polemica

Tutto è pronto per la Fiera di San Valentino che si terrà dal 13 al 17 febbraio: il grande luna park è già stato installato. Ma proprio sulla decisione di collocare le giostre in Piazzale Vittorio Veneto fioccano le polemiche. «Sono state messe alla rinfusa e non è stato comunicato il cambio di viabilità alla zona interessata», dice Alessandra Carlotto, che ha dato il via ad un dibattito pubblico, con vasta eco sui social locali. «Quando gli incaricati della fiera di san Valentino hanno deciso di organizzare il luna park nel piazzale, con le giostre», osserva Carlotto in un suo post su Facebook, «non potevano avvisare quei poveri cristi che abitano in zona? L’unico accesso è da via della Filanda e la viabilità è stata modificata. Bastava una semplice comunicazione ai residenti che dal 28 gennaio sarebbero cambiati i sensi di marcia». Chi protesta descrive la propria piccola odissea quotidiana. «Parti alla mattina per andare al lavoro», raccontano, «e torni all’ora di pranzo senza sapere che strada fare per poter tornare a casa tua. Hanno anche deciso di mettere la ruota panoramica all’ingresso di via della Filanda, modificando l’imbocco della stessa via. Si entra da una rotonda e non c’è nemmeno lo spazio per due corsie: e va bene, siamo sotto la Fiera e si porta pazienza, ma per imboccare la via della Filanda ci si trova con mezza giostra in mezzo alla strada. Capisco che la Fiera viene una sola volta all’anno, e passino i 3-4 giorni di caos, ma addirittura un mese con le giostre piazzate a casaccio mi sembra esagerato. O forse più giostre ci sono e meglio è, visto che è aumentato il tariffario dell’occupazione del suolo pubblico?». «Capisco lo sfogo della signora ed è condivisibile», interviene il consigliere di maggioranza Bruno Celli. «Anch’io mi chiedo ogni anno se sia assolutamente necessario sacrificare uno snodo così importante, per un mese intero, esclusivamente per 3-4 giorni di fiera. La chiusura di via San Valentino, scelta sbagliata a parer mio, ha peggiorato notevolmente la viabilità di quell’area. Capisco d’altronde anche le esigenze dei titolari degli spettacoli viaggianti che da anni vengono a Bussolengo e sarebbe difficile escluderne qualcuno. Portiamo pazienza, sperando che si possa fare un ragionamento e pensare ad una diversa disposizione per l’anno prossimo, in attesa di uno studio complessivo sulla viabilità (so che l’amministrazione si sta muovendo per farlo redigere) che porti beneficio anche al nostro centro storico». Precisa quindi l’assessore alle manifestazioni Massimo Girelli: «Premetto che il termine per la presenza delle giostre posizionate sul tratto di strada chiusa è limitato fino al 17 febbraio. Per i giostrai che vorranno fermarsi fino al 24 febbraio, giorno della sfilata del carnevale, lo spazio sarà solo all’interno del piazzale Vittorio Veneto. Abbiamo comunque contenuto il disagio per gli abitanti della zona, modificando la viabilità, ma mantenendo i due sensi di marcia, in entrata e in uscita, in via della Filanda, accedendo dalla rotonda di via Borgolecco». Conclude l’assessore: «Comunque ritengo che la Fiera di San Valentino sia per Bussolengo la più importante manifestazione dell’anno e credo che si possa portare un po’ di pazienza, pazienza da parte di tutti, per un evento che dà lustro e visibilità al nostro paese». Taglia corto il vicesindaco Giovanni Amantia: «Questo è lo scotto che dobbiamo pagare per avere una delle fiere più antiche e più prestigiose d’Italia: ricordo semplicemente che è la 308esima edizione. Queste polemiche le sento ogni anno. È evidente che l’arrivo delle giostre crea complicazioni e per questo breve periodo possono crearsi degli inconvenienti alla circolazione. Chi è abituato a parcheggiare sotto casa farà un po’ più fatica. Qualche esercizio commerciale potrebbe avere qualche spettacolo viaggiante davanti al proprio negozio. Ma è da sempre stato cosi». •

Lino Cattabianchi