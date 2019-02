Emozioni e coriandoli Carri pronti a sfilare

Ultimo fine settimana di festeggiamenti, in coda alle manifestazioni della 308a Fiera di San Valentino. Domani arriverà il Gran Carneal de Bussolengo, organizzato dal gruppo Nati par el Carneal, che richiamerà in paese migliaia di visitatori con il Papà del gnoco e le maschere più importanti del carnevale veronese e non solo. Presenterà la manifestazione Fabrizio Checchini, alias «colonnello McKekin», a capo della sua terribile banda di «Birati» di Bussolengo, con Loretta Zaninelli, presidente del coordinamento dei Carnevali della Provincia. «Il Carneal de Bussolengo», spiega Checchini, «sta diventando uno degli appuntamenti più significativi di tutta la stagione. Ci saranno delle sorprese per quanto riguarda la nostra tradizione carnevalesca che già da quest’anno darà dei segni di risveglio e fino al 2020 tutto il paese sarà coinvolto in una fantastica storia. Potrebbe ritornare la nostra maschera più famosa El gran marajà con le sue odalische e l’eunuco». La sfilata, per la quale è previsto l’arrivo di una ventina di carri allegorici, dalle 14.30, partirà dal Parco Sampò e proseguirà attraverso via Crosara, corso Mazzini, piazza XXVI Aprile, via Borghetto, via De Gasperi, don Calabria, Borgolecco, Piazza Vittorio Veneto con chiusura al parco Sampò e maccheronata in collaborazione con l’Avis comunale. Intanto però questa sera, alle 20, nel padiglione della Fiera campionaria al parco Sampò, si terrà la Cena di carnevale & Party in maschera, organizzato dalla nuova Pro loco, con festa finale. «Gli organizzatori riferiscono che ci stiamo avvicinando al tutto esaurito», spiega l’assessore alla manifestazioni e attività produttive, Massimo Girelli. I padiglioni della Campionaria, oggi e domani, ospiteranno la terza edizione di Bussolengo Produce, rassegna espositiva delle aziende del territorio, e la Fiera degli sposi con inaugurazione oggi alle 10 e apertura fino alle 19. «Abbiamo completato l’intera assegnazione degli stand e questo dimostra che la parte produttiva del paese riconosce l’importanza di questa vetrina che permette agli operatori di farsi conoscere», conclude Girelli. Domani, dalle 15 alle 18.30, al Circolo Noi il Ciliegio di Cristo Risorto, festa di carnevale per gli anziani; alle 17, al teatro parrocchiale Santa Maria Maggiore di piazza Nuova spettacolo per bambini In sogno con Peter Pan dei Tipi da Teatro. •

L.C.