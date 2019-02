Eletto il presidente: è Zanardi

Valter Zanardi, con 61 voti, è il primo degli eletti nel rinnovato direttivo del Circolo Noi «Pier Giorgio Frassati». La consultazione, tra oltre mille soci, ha indicato il direttivo per i prossimi 4 anni, fino al 2022. Ne fanno parte Bartolo Dal Fior, Elena Girelli, Luca Girelli, il parroco don Giorgio Costa, Nicola Benvenuti, Loredano Dall’Ora, Andrea Banterle, Alberto Girelli, Chiara Ridolfi, Luigi Lusente, il curato don Elvis Molinarolo, Matteo Franceschini, Nicola Bianchi, Sara Fracaroli, Buno Bonafini, Angelica Girelli, Nicola Scamperle, Alberto Udali e Sara Petratti. Il presidente è don Giorgo Costa, vice Matteo Franceschini, segretario Andrea Banterle e tesoriere Valter Zanardi. Tutti gli altri eletti sono consiglieri. «Attualmente l’impegno del Circolo», dice Zanardi, «è organizzare l’informazione per illustrare ai neo consiglieri la riforma il terzo settore». Oltre alla gestione del bar e del punto di incontro di via don Calabria, dove si alternato una cinquantina di volontari, c’è in programma un viaggio culturale in Ungheria, a Budapest e dintorni, dal 3 all’8 giugno. Tesseramento ancora aperto.

L.C.