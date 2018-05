Distretto del commercio Tutte le opportunità offerte

Domani, alle 18, nella sala civica della biblioteca comunale Luigi Motta di Bussolengo in piazzale Vittorio Veneto 101, si terrà un breve incontro di aggiornamento e riepilogo delle opportunità che offre il Distretto del commercio, a seguito del quale verrà sottoscritto l’accordo di partenariato. Il Comune di Bussolengo è stato recentemente nominato dalla Regione Veneto nuovo distretto urbano del commercio con la denominazione «La rosa di San Valentino». IL MODELLO distrettuale favorirà la promozione del territorio, la riqualificazione e competitività del centro storico, la valorizzazione delle eccellenze locali e degli eventi, ma anche le sinergie. La legge regionale che ha originato i Distretti punta a promuovere politiche contro la desertificazione dei centri storici attraverso il riuso dei locali sfitti, fiscalità di vantaggio, politiche commerciali unitarie e nuove proposte turistiche. Ogni distretto prevede la figura di un manager che sarà il motore e il collante delle iniziative pubblico-private, anche in partnership con gli attori del settore, compresa la media e grande distribuzione. Importante anche la possibilità per i commercianti di poter accedere ai finanziamenti Por-Fesr Regione Veneto (prossimi a venire) sulle reti di impresa e sulle attività commerciali aggregate: sarà riconosciuta una premialità in sede di presentazione delle domande. Nel dettaglio i distretti si propongono di rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzandone la centralità, sviluppando idee a sostegno del commercio, anche attraverso idonee forme di attrattività del distretto; promuovere un’ interazione tra i cittadini, imprese e pubblica amministrazione nelle scelte strategiche del distretto; svolgere un’ azione di alto profilo qualitativo che si uniforma agli indirizzi già diffusi in ambito europeo e nazionale; valorizzare la qualità del territorio con azioni innovative di politica attiva generate dal contesto economico e sociale del distretto. •

Lino Cattabianchi