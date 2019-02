Dante e il comico nella Commedia Con Cittadini

Secondo incontro su Dante e la Divina Commedia «verso il 2021», anno in cui cadranno le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del poeta. A cura di Mirco Cittadini e promosso dall’associazione La goccia, questa sera con inizio alle 20.30, nella biblioteca comunale che si trova in piazzale Vittorio Veneto, finirà sotto i riflettori il maestro «mondano» di Dante, ovvero Brunetto Latini, che Dante Alghieri ha voluto collocare nel canto XV dell’Inferno, tra i sodomiti. «Siete voi qui, ser Brunetto?» così, meravigliato, Dante si rivolge appunto all’antico maestro Brunetto Latini. Lo stupore è dato dal fatto che Dante, nel suo viaggio agli inferi, incontra Brunetto nel girone dei violenti contro natura, cioè, presumibilmente, proprio tra i sodomiti. «Ma noi», sostiene Mirco Cittadini, «non abbiamo in realtà nessuna notizia di tale inclinazione. Non ne parlano le cronache dell’epoca. E allora perché Dante ne parla? Cosa sa che altri non sanno? E perché decide di scriverne, una volta morto il maestro, se è vero che, proprio grazie a Brunetto Latini, Dante imparò come l’uom s’etterna?, per citare parole sue». Di questo argomento si parlerà dunque questa sera. Mirco Cittadini, attore e regista, nonché appassionato delle opere del grane poeta, propone inoltre un secondo appuntamento, questa volta giovedì 7 marzo alle 18.30, nello spazio della libreria Pagina Dodici in Corte Sgarzerie, a Verona. Qui il discorso si potrà allargare a tutta l’opera di Dante, dal momento che Cittadini presenterà il suo libro fresco di stampa Tutto è Paradiso. Lezioncine dantesche, edizioni Spirito della Terra. Introdurrà la presentazione dell’opera lo scrittore Roberto Leopardi. «Il libro vuole essere un tentativo di restituire alla Commedia il suo valore di viaggio comico, cioè a lieto fine, partendo dal rapporto di Dante con il mondo pagano, passando per i paradossi di Ugolino e i rapporti intertestuali nel canto di Ulisse, cercando poi di vedere tutta la bellezza del Purgatorio e del Paradiso nella loro componente più sensuale e corporea», anticipa l’autore. •

L.C.