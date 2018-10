Corso di autodifesa per le donne

Il Comune di Bussolengo in collaborazione con l’associazione sportiva Jsk di Bussolengo organizza anche quest'anno un corso di autodifesa femminile: tecniche con le quali si può reagire prontamente in caso di aggressioni, soprattutto di donne sole. Il calendario del corso prevede incontri tutti i venerdì dal 20 ottobre al 7 dicembre dalle 19 alle 20.30. Il corso prevede otto lezioni della durata di un’ora e mezzo. L’età minima per partecipare è di 14 anni compiuti. Il corso sarà diretto dal maestro Andrea Guarelli e dai suoi assistenti nella palestra dell’associazione Jsk in via San Vittore 1, sopra il bocciodromo comunale di Bussolengo. Il termine per le iscrizioni scade sabato prossimo. Rivolgersi alla biblioteca comunale di piazzale Vittorio Veneto: 045.67.69.938, indirizzo email cultura@comune.bussolengo. vr.it. •