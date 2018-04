Corpo bandistico quasi perfetto a Riva

È un trionfo a tutto campo quello riportato dal Corpo bandistico Città di Bussolengo all’ultima edizione del Flicorno d’Oro, concorso internazionale per complessi bandistici a Riva del Garda: si è classificato terzo assoluto. Per la prima volta nella sua storia, il Corpo bandistico ha gareggiato nella prima categoria, dopo aver raggiunto due podi in terza e seconda nel 2011 e 2014. L’edizione del 2018 è stata una delle più partecipate degli ultimi anni: quasi 40 complessi bandistici suddivisi in cinque categorie (terza, seconda, prima, superiore ed eccellenza) più le due categorie giovanile e assegnazione. Oltre a Bussolengo, nove formazioni si sono presentate nella medesima categoria (provenivano da Italia, Germania, Francia e Austria) davanti alla giuria internazionale composta dai maestri Nozy (Belgio, presidente di giuria), Kennedy (Irlanda), Schillings (Olanda) e Mazza (Italia). Tutti i complessi della prima categoria si sono confrontati sul brano d’obbligo Discanto, del maestro Daniele Carnevali, e su un brano a libera scelta: nel caso di Bussolengo è stato Invictus di Philip Sparke. La preparazione ha impegnato tutti i musicisti negli ultimi mesi: il maestro Luciano Brutti ha preparato tutti i bandistiti con due prove a settimana più diverse prove individuali e delle singole sezioni. «La sola partecipazione a una categoria così alta è un traguardo notevole per una banda amatoriale», spiega Brutti, «e l’esecuzione dei nostri 85 musicisti ha stupito la sala ricevendo apprezzamenti dal pubblico, per la maggior parte composto da addetti ai lavori, maestri, compositori e musicisti». La giuria ha poi confermato queste impressioni assegnando il punteggio di 91,29 punti su 100, portando il Città di Bussolengo sul podio della categoria più ambita, e confermandone il terzo posto anche a livello assoluto tra tutti i 38 complessi, durante una cerimonia di premiazione dalle emozioni infinite, superato solo dalla banda comunale Città di Villa Santo Stefano (Frosinone) e dai vincitori assoluti dell’ orchestra giovanile di fiati Giuseppe Scerra di Delianuova (Reggio Calabria), a cui è stato assegnato il premio Flicorno d’Oro con oltre 93 punti. «Non ci sono parole», commenta il presidente Mattia Pinali, «una giornata storica per il nostro complesso. Dopo due podi nelle due categorie inferiori abbiamo voluto metterci in gioco nella prima categoria. Ce ne torniamo a casa con un meraviglioso terzo posto e un fantastico 91.29 su 100. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, che hanno creduto in noi e a chi ci ha "sopportato" in questi mesi di duro lavoro». I prossimi appuntamenti del Corpo bandistico saranno il concerto di Santa Rita il 22 maggio nel Chiostro francescano di Bussolengo e il concerto di inaugurazione del concorso internazionale del Friuli Venezia Giulia a Bertiolo, in provincia di Udine. •

L.C.