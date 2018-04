Consumo di suolo zero La Lega invita Corazzari

La nuova legge regionale 14 del 6 giugno 2017, che prevede il consumo di suolo zero entro il 2050, è centro di un incontro pubblico organizzato dalle sezioni della Lega di Bussolengo e Pescantina, con l’assessore regionale all’urbanistica Cristiano Corazzari e il consigliere regionale Alessandro Montagnoli. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 alla biblioteca comunale di Bussolengo in piazzale Vittorio Veneto 101. La riforma, come spiega la Regione, è il frutto di un’attività di ricognizione che ha coinvolto 575 amministrazioni comunali e pone le condizioni per rimanere ben al di sotto delle superfici di suolo libero edificabili oggi presenti nelle pianificazioni dei Comuni. Avendole tagliate di oltre il 40%, rispetterà, inoltre, l’obiettivo europeo del consumo di suolo zero entro il 2050. La quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale sarà sottoposta a revisione almeno quinquennale.

L.C.