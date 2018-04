Capitini, la prima volta a casa Il racconto di 40 anni di lirica

Secondo appuntamento della rassegna «Primavera del libro», oggi alle 20.45 nella sala civica della biblioteca comunale di piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo: Claudio Capitini, bussolenghese doc, presenta il suo libro interamente dedicato all’Arena di Verona e al suo festival lirico, E lucevan le stelle. L’Arena di Verona raccontata dai protagonisti (Gabrielli Editori), arricchito da un considerevole apparato fotografico. Per Capitini, critico teatrale e autore di programmi radio-televisivi, già capo ufficio stampa dell’Ente lirico Arena di Verona, è una prima volta: finora non aveva mai parlato in pubblico nel suo paese. Nel libro narra la storia del Festival areniano degli ultimi 40 anni attraverso la voce e la testimonianza dei protagonisti che questa storia hanno reso unica e irripetibile. La formula è quella del «ritratto-intervista», già sperimentata con successo nella pubblicazione Le voci del teatro (Marsilio). Dalla fine degli anni Sessanta ai Duemila, i più grandi interpreti della lirica – cantanti, registi, scenografi e costumisti – hanno frequentato l’Arena, il suo storico Festival e il Filarmonico, parte integrante dell’attività musicale prima dell’Ente lirico e quindi della Fondazione Arena di Verona. Anche la grande danza vi è stata protagonista, nel segno della magica interpretazione. Nelle pagine scorrono pensieri e volti delle grandi stelle della lirica come Bergonzi, Berio, Bolchi, Bonisolli, Bruson, Caballé, Cappuccilli, Carreras, Kabaivanska, Dessì, Di Stefano, Domingo, Gasdìa, Gavazzeni, Maag, Montaldo, Muti, Nucci, Oren, Pavarotti, Prêtre, Raimondi, Ricciarelli, Santi, Scotto, Zeffirelli, Zuffi, e per la danza Béjart, Bolle, Fracci, Nureyev, Savignano, Terabust, Vasiliev. Sono 80 le interviste, selezionate tra più di duecento, nomi memorabili, dato che l’Arena (e il teatro Filarmonico) proposero in quegli anni storiche messe in scena e produzioni di eccellenza che, attraverso le voci dei protagonisti, riaccendono su di sé i riflettori. «Ho avuto il privilegio», racconta Capitini, «di avvicinare da giornalista ognuno di quei grandi con interviste personalizzate per la pagina degli spettacoli del quotidiano L’Arena. Ebbi l’opportunità di discutere con quei protagonisti di regia, arte scenica e interpretazione, così in pratica documentando la storia del Festival areniano e insieme dipingendo atmosfere, personalità e mondo interiore dei singoli protagonisti». La narrazione si svolge come un viaggio sentimentale che si concretizza attraverso interviste da vivere come gustosi momenti della memoria e, al contempo, come uniche e irrinunciabili testimonianze. Il loro insieme si trasforma in un fondamentale strumento per capire come si pensasse e producesse il teatro d’opera in anni gloriosi e nei nostri anni, di crisi e, si spera, di resurrezione. •

Lino Cattabianchi