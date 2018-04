Capitini e la lirica, un acuto da tenore

Serata nel segno della lirica e delle memorie areniane quella dedicata dal giornalista, critico teatrale e scrittore Claudio Capitini alla presentazione del suo volume di interviste E lucevan le stelle. L’Arena di Verona raccontata dai protagonisti, edito dai Gabrielli Editori, nella sala civica della biblioteca di Bussolengo. Un incontro che si è trasformato ben presto in un confronto «core a core» coi numerosi amici accorsi per questa singolare «prima» di Capitini, al debutto nel suo paese come autore. E, ripercorrendo le età della vita, il critico non ha potuto fare a meno di riandare ai colloqui molto intensi, in corriera avanti e indietro da Bussolengo a Verona, con Beni Montresor e le confidenze legate indissolubilmente al mondo bussolenghese, nel quale il regista, scenografo e illustratore (1926- 2001) si era formato e dal quale aveva spiccato il volo, giovanissimo, per conquistare il mondo con le sue spettacolari scenografie. «Una vita fa», ha sottolineato Capitini, «quando le persone si parlavano guardandosi negli occhi e bastava una stretta di mano per siglare un contratto in Arena, come ricordava Rajna Kabaivanska, la Madama Butterfly areniana per antonomasia». Artisti e grandi interpreti che si sono succeduti in Arena, i cui nomi ricorrono nel libro di Capitini, hanno fatto da sfondo alla serata con storie e aneddoti di primissima mano, raccontate con grande vivacità e colore da un Capitini coinvolgente. L’ultima intervista a Giovanni Battista Meneghini, un mese prima che morisse, colto nel suo eremo alle Colombare di Sirmione, nel ricordo struggente e ancora bruciante della «sua» Maria (Callas, naturalmente), ma anche la vitalità del tenore Franco Bonisolli, «prestato» a Hollywood e tanti altri volti della lirica e della vita di Verona attorno all’Arena hanno costruito una scaletta suggestiva ed affascinante. «Un mondo ancora in grado di parlare e di esprimere sentimenti, quello della lirica, che deve essere conosciuto anche dai giovani che si stanno avvicinando grazie al suo inarrivabile fascino». Commossa la testimonianza di Ferdinando Montresor, fratello di Beni, che si è riconosciuto perfettamente nel ritratto fatto da Capitini. Intermezzo di grande qualità offerto dal soprano Elena Migliorini, che ha cantato Un bel dì vedremo, la celeberrima aria pucciniana della Madama Butterfly, accompagnata al pianoforte da Stefano Bazzoni. «Lavorare per conservare la memoria», ha ricordato l’editore Emilio Gabrielli, «è un dovere per consentire alle nuove generazioni di conoscere e apprezzare il passato. E Capitini ci ha dato la possibilità di farlo da un osservatorio di straordinaria importanza, con puntiglio, competenza e passione». •

Lino Cattabianchi