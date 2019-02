Arrestato subito dopo la truffa all’anziana

Quando i carabinieri le hanno riportato la refurtiva, l’anziana di 83 anni è rimasta sbigottita. Non voleva che le fossero restituiti i gioielli. «Le ho date all’avvocato perché servono a mia figlia per pagare l’assicurazione dell’auto», ha spiegato ai militari. Ci è voluto un bel po’ di tempo ai carabinieri per farle capire che non c’era stato nessun incidente, che la figlia stava benone e che l’anziana era stata appena vittima della più classica delle truffe, già verificatesi chissà quante altre volte ad altre sue coetanee. Una volta capito com’erano andate le cose, la vittima non sapeva più come ringraziare i carabinieri per averle evitato la sottrazione di diecimila euro di gioielli e perfino della fede che portava al dito, richiestole come ultimo «obolo» dal malvivente. Sull’altro fronte della vicenda, Umberto Sirio, 48 anni, avrà di che riflettere ora che è rinchiuso nella cella del carcere di Montorio con l’accusa di truffa aggravata. Due giorni fa, il giudice Laura Donati ha convalidato l’arresto dei carabinieri di Bussolengo, coordinati dal capitano Salvatore Beneduce e dal maresciallo capo Pasquale Carusone e ha disposto la misura cautelare della detenzione in carcere per il napoletano, difeso da Stefano Salvemini. Il tribunale non aveva altra scelta: Sirio è stato dichiarato delinquente abituale. Ad indurre il giudice ad applicare la misura cautelare più restrittiva, è stato anche il pericolo di reiterazione del reato da parte dello stesso Sirio alla luce dei suoi numerosi precedenti penali. Il processo riprenderà il 17 aprile. PRIMO TENTATIVO. Tutto inizia martedì pomeriggio quando una prima anziana viene contattata al telefono fisso da un finto assicuratore. Lo sconosciuto le chiede di pagare subito la polizza dell’auto del figlio, coinvolto in un incidente. L’anziana di 89 anni, replica che non ha figli maschi. Il finto assicuratore non si fa prendere alla sprovvista e vira l’intera vicenda sulla figlia. La signora non si fa abbindolare e si rivolge al marito. Che prende in mano la situazione e risponde a sua volta all’operatore. La coppia non ci vede chiaro e chiama la figlia. I malviventi, però, hanno già installato sul telefono della coppia un «deviatore di chiamate» e la telefonata arriva ad una loro complice. «Mamma, metti giù subito perché ho fatto un incidente» è la falsa voce della figlia. L’angoscia regna sovrana in quella casa di Bussolengo ma si scioglie dopo dieci minuti quando finalmente l’anziana riesce a parlare con la figlia dopo averle telefonato. Scopre così il castello di bugie del falso assicuratore e capisce anche che poco prima non aveva parlato con la figlia. Interrompe così la comunicazione con il truffatore ma sospetta, di avere la linea telefonica manomessa. E avverte il 112. LA TRUFFA. Per i militari dell’Arma di Bussolengo non ci poteva essere «pane migliore per i loro denti». Sanno attraverso la loro esperienza che c’è un’organizzazione ben consolidata dietro questo genere di truffa. È noto che c’è chi telefona e chi si reca fulmineo nelle case degli anziani presi di mira dalla gang. Si recano così nella zona tra la Gardesana e piazzale Vittorio Veneto, teatro del primo tentativo di truffa. In abiti civili e con auto civetta, iniziano a perlustrare la zona. E trovano la loro preda. È un signore distinto e brizzolato sulla cinquantina che è sempre al cellulare. Si capisce che non ha una meta. Scatta il pedinamento. Gli investigatori capiscono di aver centrato l’obiettivo quando il personaggio poi identificato in Umberto Sirio entra in un condominio in una via vicino a piazzale Veneto dopo aver attraversato più volte la strada. Una volta uscito dal condominio, nasconde in un tovagliolo di carta tutti i gioielli, appena rubati alla signora: due collane, tre bracciali, un ciondolo con al suo interno una sterlina, un pendaglio, una medaglia raffigurante Gesù, un paio di orecchini, un anello con zaffiro di colore blu, un anello con zircone, tutto in oro. Viene intercettato e arrestato dai carabinieri. Viene poi sentita l’anziana che rivela di essere stata contattata dal falso assicuratore che le aveva chiesto 3.800 euro per coprire la polizza della figlia. Lei non aveva tutti quei soldi in casa e così gli ha consegnato i suoi ori pur di salvare la figlia. •

G.CH.