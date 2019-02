Apre la Fiera con il pienone di eventi

Taglio del nastro per l’inaugurazione della 308esima Fiera di San Valentino, oggi, alle 10.30, in Piazza XXVI Aprile. A Bussolengo sarà una giornata pienissima, frutto di oltre trecento anni di tradizione e di una attrattività economica della fiera i cui numeri, di anno in anno, la dicono lunga. «Sì, sarà una giornata piena di appuntamenti», conferma l’assessore alle Manifestazioni Massimo Girelli, «che corona un grande lavoro di squadra. Le aspettative sono molte e già alcune attrazioni della Fiera stanno funzionando a pieno ritmo. Per la mattina dell’inaugurazione sono attese molte personalità della politica, del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Sono già arrivati i nostri gemelli tedeschi di Nieder-Olm, guidati dal loro sindaco Dieter Khul». La Fiera resterà aperta fino a domenica. I numeri della Fiera, dicevamo, presentano un quadro di grande vivacità economica attorno a questo appuntamento. Precisa infatti l’assessore Girelli: «All’edizione 308 della Fiera di San Valentino ci sono 140 ambulanti, 100 fra espositori alla Campionaria dell’area Sampò e banchetti nelle vie del paese, 200 espositori tra macchine agricole, attrezzature, arredi per la casa. Sono 50 le attrazioni al luna park e, da ultimo, decine le associazioni di volontariato del territorio che, con le loro iniziative, rendono ancora più viva la nostra Fiera. A questo, naturalmente va aggiunto il grande lavoro dei commercianti di Bussolengo, in prima linea per al Fiera, cui va il mio ringraziamento». Dopo il taglio del nastro e i discorsi ufficiali in Piazza XXVI Aprile, si terrà la sfilata con la banda che raggiungerà l’area Sampò per l’inaugurazione della Campionaria. Lungo il tragitto, alle 11, anche l’inaugurazione, all’Ipab, della mostra fotografica «L’amore dei nonni», con la partecipazione del coro Montegaleto; alle 11.30, inaugurazione della mostra «In AmorArte», del gruppo di pittura La Guglia, alla biblioteca comunale di piazzale Vittorio Veneto. Alle 12, inaugurazione della Fiera campionaria in via Paolo Veronese (parco Sampò); alle 15, al palaspettacoli, l’omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie coniugate da 25, 50, 60, 70 anni. Alle 17, il concerto dell’ensemble «Sull’ali dorate», nella chiesa del patrono, San Valentino. Durante il giorno, sempre nella chiesa di San Valentino, messe alle 8, 9, 10, 11 e 20.30 e visite guidate a cura del Progetto Pagus Pictus, alle 15. Alla chiesa di San Rocco, visita guidata, sempre alle 15. Alle 21, al palaspettacoli, arriva il cabaret della fucina di comici di Zelig, con Paolo Migone & Henry Zaffa. Tutti gli spettacoli della Fiera saranno ad ingresso libero. •

Lino Cattabianchi