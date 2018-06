Amantia: « Vittoria frutto di un malessere evidente» La Lega all’opposizione

Il candidato sindaco Claudio Perusi, che al primo turno ha rappresentato la coalizione formata da Lega, Bussolengo Civica e Fratelli d’Italia con Popolo della Famiglia, al ballottaggio è stato determinante con la sua indicazione di voto pro Brizzi. Ora entrerà in giunta. «L’appoggio che ho espresso», spiega, «è stato determinato dalla convergenza sui fondamentali dei programmi: sicurezza, famiglia, territorio. Sono certo che Brizzi formerà una squadra di assessori capaci e motivati. Ho dato la mia disponibilità, impegnandomi a far sì che le zone periferiche come San Vito al Mantico siano oggetto di maggior attenzione». Giovanni Amantia, di Alleanza per Bussolengo, (271 preferenze) è una delle anime della coalizione vincente. Spiega: «Una vittoria attesa, girando per le famiglie, il malessere era evidente. Ora, a risultato acquisito, nessun consigliere o assessore della precedente compagine siederà in Consiglio comunale. Non è successo in nessun pese vicino». Massimo Girelli di Siamo Bussolengo sottolinea la nascita dell’alleanza vincente durante l’opposizione: «Siamo contenti dell’entusiasmo per la vittoria di Brizzi, un progetto civico che è nato negli ultimi cinque anni tra i banchi dell’opposizione, dove c’è sempre stata la possibilità di confronto su proposte e iniziative che avevano un unico comun denominatore: il bene di Bussolengo. Noi consiglieri di opposizione eravamo il punto di sintesi di molte altre persone con le quali ognuno di noi si è onfrontato sull’ attività amministrativa. Riteniamo che Roberto Brizzi sindaco ben rappresenti il nostro modo di fare politica: ascolto, condivisione, scelta». Stefano Ceschi, a capo della lista Ceschi-Bussolengo al centro, considerato punto di riferimento del centro sinistra a Bussolengo, è stato chiave di volta della coalizione di Brizzi. Spiega il consigliere riconfermato, con la new entry Veronica Gasparini: «Il progetto è nato durante il lavoro in Consiglio. Abbiamo messo da parte le bandiere e posto al centro l’interesse per Bussolengo. Ora cercheremo di confermare queste attese con la nostra azione amministrativa». Giorgio Beccherle di Valore a Bussolengo: «Siamo soddisfatti. Crediamo che non sia così negativo come negli ultimi 40 giorni si è tentato di definire la nostra eventuale vittoria. È il momento di una reale svolta». La Lega, che per il ballottaggio non ha dato nessuna indicazione di voto, rimarrà all’opposizione. Silvio Salizzoni, segretario della sezione locale, commenta: «Congratulazioni e buon lavoro a Roberto Brizzi. Come Lega non abbiamo fatto apparentamenti con i due candidati e pertanto in Consiglio il nostro posto sarà all’opposizione. Cercheremo di portare avanti le proposte che abbiamo presentato nel programma elettorale, a partire dal tema della manutenzione di strade e verde, fino alla riduzione del consumo del suolo e alla sicurezza, iniziando dalla verifica delle autorizzazioni per l’apertura centri di culto mascherati da associazioni e proseguendo con l’aumento della videosorveglianza e della presenza di forze dell’ordine. Valuteremo di volta in volta i provvedimenti sottoposti al Consiglio, se saranno in linea con le nostre proposte daremo il nostro appoggio».

L.C.