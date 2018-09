All’università popolare la regina sarà la musica

Riapre i battenti l’Università popolare di Bussolengo: iscrizioni aperte dal 17 settembre in biblioteca. «Da quest’anno», spiega il presidente Luigi Torresendi, «c’è una novità: la nostra università popolare, meglio conosciuta ormai come Unipop, diventa Circolo Auser, proprio per una maggiore autonomia di programmazione ed una più ricca offerta formativa». L’inaugurazione è fissata per il 26 settembre con il concerto «Verona beat in tour»: sul palco Riki e le perle, un gruppo storico del panorama musicale veronese degli anni ’60. «Durante l’anno la musica sarà la regina del programma: classica, lirica, barocca, celtica, d’organo, di fisarmoniche» spiega Torresendi. Il territorio e le sue ricchezze sarà un altro dei temi privilegiati nella programmazione. Anche il tema della donna è uno dei pezzi forti del programma, passando in rassegna la poesia, la cronaca nera di questi tempi, ma anche quella artistica. «La vita è l’arte delle donne» infatti è il tema del corso di arte che prevede una rassegna sulle più famose pittrici che, partendo da Sofonisba Anguissola arriva all’arte di Frida Kalo. I corsi tenuti nella biblioteca di Piazzale Vittorio Veneto prevedono anche temi relativi a salute e benessere, musicoterapia con esperienze ritmiche per riattivare l’energia, musica barocca e, per i principianti, inglese ed informatica. Per quanto concerne i viaggi, mostre e soggiorni, il programma è molto ricco: si va dai viaggi in Polonia, Scozia, Giordania ai soggiorni marini, montani e termali, alla visita guidata delle mostre nelle più importanti rassegne artistiche. Le iscrizioni in biblioteca, dal 17 al 21 settembre, dalle 15 alle 18 e sabato 22 dalle 10 alle 12, saranno raccolte dai tre coordinatori Mirella Zordan, Marcello Bonizzato e Luigi Torresendi. Info. Mail: unipop.bussolengo@gmail.com. Il cellulare è il 392. 4067441. •

L.C.