All’Orlandi la Madre del Dono

Ieri pomeriggio alle 15, nella cappella dell’ospedale Orlandi di Bussolengo, è stata accolta con una cerimonia religiosa la statua di Maria Madre del Dono. La statua ha raggiunto la struttura sanitaria del paese nell’ambito del pellegrinaggio che l’ Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con la Fondazione Fevoss Santa Toscana di Verona, sta organizzando in tutti gli ospedali della provincia veronese. L’iniziativa vuol essere espressione di un’attenzione particolare al mondo degli ammalati e delle persone fragili e punta a realizzare un momento di condivisione e di raccoglimento che riunisce operatori, pazienti, familiari e rappresentanti istituzionali. Alla celebrazione religiosa, ieri pomeriggio erano presenti rappresentanti della direzione dell’ Ulss 9, in prima fila il direttore generale Pietro Girardi, e il cappellano ospedaliero che ha impartito la benedizione. Non hanno voluto mancare alla tappa del pellegrinaggio, oltre a molti volontari, il sindaco Roberto Brizzi e suoi collaboratori. •