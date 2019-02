È morto davanti alla casa dei nonni: «Lo hanno voluto insieme a loro», commenta con commozione Donatella, la mamma di Marco Festi, l’imprenditore veronese 45nne che ha trovato la morte sull’Autobrennero mercoledì mattina all'altezza del casello di Rovereto Nord, di fronte a Marano di Isera, il paese dove ha soggiornato a lungo nella sua infanzia nella casa dei nonni e dove ancora la famiglia torna di frequente. Il papà Gianpaolo è ingegnere ed era direttore tecnico alla Mondadori. La mamma è stata per oltre vent’anni insegnante di lettere alle scuole medie di San Martino Buon Albergo dove tutt’ora risiedono. Per questo in paese sono molto conosciuti, oltre al fatto che il papà è stato per un decennio in amministrazione comunale negli anni Settanta, ma la famiglia ha conservato una discrezionalità esemplare. «Si lavorava tutta la settimana e poi il sabato e la domenica lo trascorrevamo sovente in Trentino. Per questo Marco, che pure ha molti amici fra i suoi coetanei che lo consideravano un trascinatore, non non si è mai potuto impegnare in gruppi o associazioni: prima questi trasferimenti frequenti, poi l'università a Trento con la laurea in Ingegneria informatica e infine il lavoro che lo ha portato a frequentare diverse località in Italia e all’estero. Ha girato il mondo, ma è morto davanti alla casa dove è nato», ripete il papà. In famiglia lo descrivono come un tipo pieno di idee, di voglia di fare, «con un difetto forse, che era quello di essere accentratore. Adesso i dipendenti e colleghi sono disorientati. Intraprendente, energico, instancabile. C’era solo la piccola Sofia che riusciva a fermarlo», dicono i genitori citando la nipotina, oggi in quinta elementare, che nei giorni scorsi è tornata da scuola orgogliosa mostrando la pagella con tutti nove. «Un’intelligenza vivissima, che ci ricorda quella di Marco. Per lei stravedeva, l’adorava, la chiamava “la mia principessa” e i momenti più belli erano quando poteva stare soli con lei e la moglie Ilaria». Dopo la laurea aveva iniziato a lavorare allo Ial del Veneto (Impresa apprendimento lavoro), l’istituto fondato dalla Cisl che si occupa di formazione permanente, ed era passato successivamente a creare una sua società, la Corbiz srl, specializzata nella formazione ma anche nella ricerca di finanziamenti alle imprese per la formazione al loro interno. «La comunicazione era la sua passione e gli piaceva parlare di questo, tenere conferenze, trattare con i sindacati. In queste ore riceviamo telefonate e messaggi di stima da ogni parte d’Italia», rivela il padre, «e i suoi collaboratori sono stravolti per l’accaduto, ma ci hanno detto di voler continuare a far vivere la Corbiz, la sua creatura». Lo ricordano come persona molto competente e professionalmente molta preparata i vertici delle organizzazione sindacali Cgil e Cisl con cui lavorava su progetti di formazione rivolti sia a lavoratori dipendenti sia a imprenditori. Giovane imprenditore lo era lui stesso e una volta uscito dallo Ial ha voluto mettere in atto questa trasformazione, costruendo la propria strada con voglia di crescere e di fare. Non c’era campo che non lo interessasse: perfino nella casa che si era costruito a Lavagno aveva investito in sperimentazione e innovazione mettendo a frutto un’infinità di strumentazioni e accorgimenti per renderla più sicura e automatizzata. I funerali saranno celebrato domani alle 15 nella chiesa di San Martino Vescovo. •

Vittorio Zambaldo