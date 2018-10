Venerdì culturali per chi ama l’arte la storia e la scienza

Il gruppo Ctg El Preon con il patrocinio del Comune di Cavaion organizza la rassegna «Conoscere: i venerdì culturali del Preon» che durerà fino a maggio dell’anno prossimo con serate aperte a tutti che iniziano sempre alle 20.30 e si svolgono tutte nella sala civica «Eugenio Turri» in corte Torcolo. Per ogni serata sarà richiesto un contributo di 3 euro per l’associazione, ma gli studenti e universitari possono accedere gratuitamente. Gli argomenti sono vari, dall’arte al paesaggio, dalla storia alla scienza, passando per la tradizione e la religione. Si partirà venerdì con il professor Marco Gazza per «conoscere la filosofia» e il suo intervento dal titolo «Prendere la vita con filosofia» si presenta molto accattivante, in questi tempi dominati dalla fretta e da una buona dose di ansia. Quindi si proseguirà nella serie del «Conoscere...» per affrontare, di volta in volta il passato prossimo con Maurizio Delibori, quindi Sabrina Tramonte e Daniela Famoso presenteranno il libro «Monumenti ai caduti delle due guerre mondiali tra Adige e Garda» (9 novembre). Poi sarà la volta del territorio con Daniela Zanetti che parlerà delle ville di Affi e Cavaion per spiegare l’evoluzione dalla corte alla residenza nobiliare (14 dicembre). L’arte religiosa sarà trattata in un doppio appuntamento, prima con Katia Galvetto che illustrerà il duomo di Verona tra arte, fede e storia attraverso i secoli (11 gennaio), poi con Francesca Moscardo che tratterà il tema delle pitture murali di San Zeno di Bardolino (8 febbraio). Sarà dato spazio all’archeologia con Luciano Pugliese che risponderà alla domanda «A cosa serve l’archeologia?», delineando l’importanza del dato materiale nell’interpretazione storica (15 marzo). Poi toccherà alla scienza con Alessandro Delibori e il bello della matematica (12 aprile). Infine ci si soffermerà sul territorio con Maurizio Delibori che parlerà del lago di Garda tra mito e realtà (10 maggio). •

C.M.