Servizio della Cnn sul santuario della Madonna

Un drone riprende il santuario della Madonna della Corona da lontano, pian piano si avvicina, lo immortala di fronte e poi dall’alto, enfatizzando l’unicità di questa architettura incastonata in un incavo di roccia, a strapiombo sulla Valdadige. «Arroccata su una scogliera a picco sul Monte Baldo, questa chiesa sembra appesa a mezz'aria, come se sfidasse davvero la gravità, sedendo su un sottile scaffale di roccia». Il santuario della Madonna della Corona conquista gli americani: il portale web della Cnn, che fa riferimento all’emittente televisiva, una delle più importanti degli Stati Uniti, ha scelto la chiesa di Ferrara di Monte Baldo per aprire il servizio sulle architetture nelle quali vale la pena fare un’escursione. L’articolo è stato pubblicato nella sezione «Style», che detta tendenze in fatto di moda, lusso, architettura e design. «Abbiamo riunito i punti di riferimento più spettacolari presenti in montagna, che sono una ricompensa adatta ad una lunga camminata», scrive il giornalista, Miles Thompson, introducendo il suo servizio. E poi aggiunge: «Costruire in montagna non è un compito facile, ambienti estremi devono essere rispettati rendendo ancora più difficile la missione di portare un edificio a compimento. Ma il risultato finale è ancora più emozionante». Architetture meravigliose, uniche per la loro posizione. È il caso del santuario di Ferrara di Monte Baldo, che accoglie una media di 100mila visitatori ogni anno. «Questo luogo sacro in origine era un eremo», scrive il giornalista fornendo dei dettagli, «ed è raggiungibile con un lungo viaggio di due ore dal piccolo paese di Brentino. La chiesa è stata costruita nel 1530, ampliata e ristrutturata nei secoli, in particolare negli anni 1970, quando la struttura fatiscente è stata eliminata per essere poi ricostruita, mantenendo il più possibile le caratteristiche originarie». «Oggi i pellegrini», continua il giornalista Thompson, «possono fare trekking grazie a una scalinata di 1.500 scalini scolpiti sulla montagna. Un avvertimento: non si tratta di una passeggiata facile. Per coloro che non possono fare la salita, la Madonna della Corona è accessibile anche dal paese di Spiazzi in cima alla montagna». La descrizione è accompagnata da immagini spettacolari, realizzate dal fotografo Baruch Gabsu, che ha girato il mondo con la Nikon al collo pubblicando poi sul suo sito scatti dalla Colombia e da Hong Kong, dalle Filippine e da Israele, ma anche dalla provincia di Verona. La Madonna della Corona non è l’unica bellezza italiana citata nel servizio della Cnn, che dà spazio anche al Tempio del Valadier, ospitato all'interno della foce delle Grotte di Frasassi e conosciuto come il «rifugio dei peccatori» e il museo Corones di Zaha Hadid, incastonato nella vetta del Monte Plan de Corones in Alto Adige. Per chi ama i paesaggi lunari viene suggerito il Trollstigplatået in Norvegia, una strada che si arrampica vorticosamente su una parete di roccia completamente verticale, immersa in un’atmosfera primordiale. Sempre in Norvegia c’è il Wild Reindeer Centre Pavilion, il padiglione costruito in vetro e acciaio che riflette i cieli e i terreni accidentati che lo ospitano. Infine, tra le meraviglie realizzate nella roccia, la Cnn ricorda il Skybridge di Langkawi, in Malesia, uno dei ponti sospesi più lunghi e ricurvi del mondo. •

Francesca Lorandi