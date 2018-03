«Pulizie» pasquali a San Nicolò e inaugurazione del lungolago

È stato rinnovato il consiglio direttivo della Libera associazione esercenti Lazise (Lael): sarà guidato per altri tre anni da Giliola Zenari, confermata alla presidenza, affiancata da Gianna Zanoni alla vicepresidenza. Compongono il consiglio Federico Bertasi, Massimo Giuliari, Giuliana Guerri, Paola Ruffato, Luisella Veronesi, Enrico Provasi, Stefania Bertasi, Laura Lucchi, Simone Bozzini, Romina Fontana e Sonia Marconi. I sindaci, tra effettivi e supplenti, sono Giuseppe Corradi, Giorgio Degani, Roberto Flisi, Luigi Lanza ed Ernestina Bettega. Angelo Bighellini e Mauro Campagnari sono i probiviri effettivi, Paolo Faccini Paolo e Paola De Lana i supplenti. Nel corso dell'assemblea la presidente Zenari ha rivolto al sindaco Luca Sebastiano, accompagnato dagli assessori Fulvio Ziviello e Elena Buio, alcune raccomandazioni emerse dall'incontro con i soci nel corso del rinnovo delle cariche. In primo luogo l'abbellimento del paese con dei fiori per renderlo più accogliente, lo svuotamento solerte dei cestini dei rifiuti, la raccolta differenziata più incisiva, l'utilizzo dei cartelli pubblicitari nella zona parcheggi con l'eliminazione di quelli presenti in zona campeggio municipale e viale Roma e sul lungolago. La pulizia e un’attenzione alle caditoie dell'acqua piovana e della rete fognaria sono altri punti da tenere in considerazione, per gli esercenti, per non trovarsi in piena stagione estiva con problematiche di sfioramento e svuotamento. Alla specifica domanda della presidente su quando verrà riaperto il lungolago Marconi e quando verranno tolte le impalcature alla chiesetta di San Nicolò al porto, il sindaco ha risposto: «L'inaugurazione del tratto di lungolago fra corso Cangrande e viale Roma sarà inaugurato il 24 marzo, sicuramente prima di Pasqua verranno tolti i ponteggi dal campanile e dalla chiesa di San Nicolò». «Saranno a breve avviati i lavori», ha continuato Sebastiano, «per la realizzazione delle passeggiate a lago da Lazise a Cisano e da Pacengo a Castelnuovo del Garda». «Un’intensa collaborazione con gli operatori commerciali di Lazise è sempre stato il nostro modus operandi», ha aggiunto Sebastiano, «e tutti i suggerimenti che ci vengono offerti sono degni di considerazione. Anche la proposta di attivare un'area di parcheggio per le bici in zona campo giochi-Marra, anche la realizzazione da parte di giovani artisti dei vecchi stemmi di Lazise all'entrata del campeggio municipale. Stiamo anche attivando delle convenzioni con i privati per cercare di ottimizzare le spese dovendo tenere d'occhio il patto di stabilità che ci lega non poco. Una attenzione sarà anche riservata alle porte storiche scaligere ed alle mura». «Voglio poi sperare», ha concluso il sindaco, «che il senso civico dei concittadini, dei turisti e anche degli operatori economici contribuisca a una migliore vivibilità del nostro territorio che, ricordo, può essere orgogluioso di essere stato il primo libero comune d'Italia ed è oggi uno dei maggiori centri ricettivi non solo del Veronese ma anche di tutto il Veneto». •

S.BA.