Sversamento nell’alto Garda «Sbagliati i micro depuratori»

Sabato scorso nell’alto lago trentino c’è stato uno sversamento di reflui fognari dovuto al malfunzionamento del depuratore di Arco, collocato a poche centinaia di metri dalla foce del fiume Sarca, immissario del Garda. I comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole hanno emanato un’ordinanza per vietare per 24 ore la balneazione sul tratto di costa compreso tra i due paesi, divieto prorogabile se gli esiti delle analisi delle acque dovessero evidenziare criticità. Pur essendo circoscritto al territorio trentino, l’episodio si è inserito nel dibattito politico aperto sulle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha ribadito la posizione del Movimento 5 Stelle sul progetto del nuovo collettore fognario del Garda. Ovvero l'idea di confluire i reflui del collettore a «una rete di piccoli depuratori meno impattanti e più flessibili rispetto alle variazioni dei flussi demografici» ma anche «meno costosi in termini di manutenzione». Da tempo gli esponenti locali del M5S propongono di copiare il modello adottato proprio nell’alto Garda e attorno al lago di Costanza, idea invece scartata da chi sta seguendo la progettazione del nuovo collettore per i possibili rischi legati a impianti dislocati lungo le coste che scaricherebbero i residui della depurazione nel lago. Posizione, questa, rimarcata dal presidente dell’associazione di scopo Garda Ambiente (e sindaco di Castelnuovo) Giovanni Peretti alla luce dello sversamento di sabato. «Bisogna distinguere gli aspetti tecnici da quelli politici», premette Peretti, «l’ipotesi dei micro depuratori è stata scartata anche dai tecnici del ministero dell’Ambiente perché il corpo recettore non deve essere il lago, dove per il ricambio completo dell’acqua ci vogliono 25 anni. Anche il depuratore di Tremosine, sulla costa lombarda, crea problemi simili a quanto accaduto a Riva», prosegue Peretti chiamando poi in causa il conflitto di competenze tra ministeri: «Lo scorso dicembre la firma del co-finanziamento statale di 100 milioni (sui 220 totali previsti, ndr) è stata messa dal ministero dell’Ambiente, non da quello delle Infrastrutture». Da qui l’impegno a organizzare un incontro con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. «Anche perché questi continui cambiamenti di prospettive non giovano agli amministratori locali», dice Peretti. Il presidente di Azienda gardesana servizi Angelo Cresco è risoluto: «Difenderemo il progetto così come è stato pensato. Sarebbe colpevole bloccare tutto, visto lo stato di logoramento del nostro collettore, e assurdo realizzare micro depuratori che rimetterebbero le acque depurate nel lago per poi ripescarle e depurarle ulteriormente dato che molti comuni attingono acqua potabile dal lago». Nel progetto avallato finora i reflui della sponda veronese e dei comuni bresciani di Desenzano e Sirmione continuerebbero a confluire nel depuratore di Peschiera, mentre gran parte degli altri paesi della costa lombarda dovrebbero confluire a uno o due nuovi impianti per cui si deve ancora decidere la collocazione. Per Manuel Brusco, capogruppo del M5S in Regione Veneto e componente della commissione ambiente e lavori pubblici, «quanto affermato da Toninelli rispecchia la nostra posizione, affossarla usando come motivo lo sversamento avvenuto sabato è una stupidaggine. Guardando ai rischi», prosegue, «è più facile da controllare un impianto sezionabile con diversi punti di interconnessione, come possono essere depuratori piccoli, rispetto a un grosso collettore che convoglia a grossi depuratori». Nella diversità di vedute Brusco propone la via dell’incontro: «Mi farò promotore di un dialogo con entrambi i ministri, delle Infrastrutture e dell’Ambiente, e con i parlamentari del M5S del territorio per non distruggere quanto fatto finora, perché le emergenze ci sono». L’impostazione di più depuratori lungo le coste rimane: «Dietro a una grande opera ci sono grandi interessi, con tempi lunghi di realizzazione», conclude, «il nostro progetto è realizzabile in tempi e costi inferiori». •

Katia Ferraro