Realtà virtuale e robot per la riabilitazione

Realtà virtuale e robot per rendere più efficace la riabilitazione dei pazienti. È il tema del convegno in programma oggi dalle 8.30 alle 18 al Centro servizi dell’ospedale Pederzoli di Peschiera. «Le eccellenze della riabilitazione privata accreditata in Veneto» il titolo dell’evento formativo, il primo organizzato da Arsop Veneto, associazione scientifica che riunisce i medici riabilitatori specialisti dell’ospedalità privata. «Riabilitazione virtuale e robotica sono sempre più usate e rappresentano la nuova frontiera nel nostro settore», spiega Claudio Bulighin, presidente di Arsop Veneto e responsabile delle unità operative di riabilitazione dell’ospedale Pederzoli e del Centro riabilitativo veronese di Marzana. Nella struttura della frazione di Verona, in particolare, l’impiego delle nuove tecnologie è già realtà. «La riabilitazione virtuale può essere considerata l’elaborazione di tecniche di simulazione sperimentate in precedenza in altri settori come i simulatori di volo in campo aeronautico», illustra Bulighin, «il paziente viene “immerso” in una realtà virtuale con apparecchiature collegate a un computer. Grazie a speciali sensori e guanti sensorizzati che consentono di toccare gli oggetti virtuali che appaiono sul monitor, si permette di ripetere il movimento fino a quando la funzionalità dell’arto riprende lentamente». La realtà virtuale non è alternativa alla riabilitazione tradizionale, ma la integra. Accanto ad essa, prosegue Bulighin, un’altra frontiera della riabilitazione è quella robotica, che in questo campo si concretizza «mediante l’utilizzo di speciali esoscheletri che possono essere applicati al paziente per dare un supporto funzionale al movimento degli arti e del tronco. La robotica può essere utilizzata in più tipologie di pazienti con diagnosi neurologiche e ortopediche e consente di acquisire nuovamente la sensazione del cammino o il controllo di parti che da soli non riescono a muovere. Scopo del convegno è far emergere la rilevanza della tecnologia nel nostro settore delineando i punti di forza delle strutture aderenti alla nostra associazione scientifica che rappresenta un’emanazione di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata, ndr). Da sole», conclude Bulighin, «le strutture private accreditate rappresentano a livello ospedaliero più del 50 per cento dei ricoveri di riabilitazione in regione».

K.F.