Messo in sicurezza il tetto Il Lidl riapre al pubblico

Ieri il supermercato Lidl di San Benedetto di Lugana, a Peschiera del Garda, ha regolarmente aperto al pubblico dopo le verifiche e la messa in sicurezza del pezzo di lamiera che nel tardo pomeriggio di domenica si era sollevato da un’estremità della copertura dell’edificio a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito il Veronese e in particolare la zona gardesana. L’allarme era stato dato dagli addetti al servizio di sicurezza del supermercato, che d’accordo con il responsabile della filiale hanno preferito evacuare l’immobile e il parcheggio per evitare danni a persone o auto. Già ieri mattina, ha reso noto l’ufficio stampa di Lidl, la situazione era tornata alla normalità. Sempre a Peschiera il vento di domenica ha spezzato il tronco di un albero in via Milano, all’altezza del distributore Agip: l'albero è caduto sulla corsia in direzione Peschiera, per fortuna senza colpire nessuno, nonostante la strada sia di norma molto trafficata. La rimozione della pianta dalla carreggiata è durata un paio d'ore ed è stata effettuata dagli operai comunali, mentre gli agenti della polizia locale hanno regolato la viabilità. Nessun danno nemmeno per il ramo di pino caduto davanti alla Palleria austriaca, sede degli alpini arilicensi. «Abbiamo già previsto interventi di potatura su varie piante del territorio comunale, compresi nell’appalto per il taglio del verde pubblico», informa Mattia Amicabile, consigliere con delega a ecologia e manutenzioni. «La ditta che si è aggiudicata il bando di gara ha già potato le piante lungo via Forte Papa, ora si interverrà in via Benaco e lungolago Mazzini, mentre dopo la festa del patrono San Martino si proseguirà con gli alberi davanti a Porta Brescia e lungo la ciclopedonale di via Miralago, l’ex strada regionale che l’anno scorso Veneto Strade ha ceduto al Comune», prosegue Amicabile. «Parallelamente controlleremo altre parti del territorio per verificare se sono necessari ulteriori potature». •

