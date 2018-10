Maxi vertice sul futuro del nuovo collettore

Vertice sul nuovo collettore fognario del Garda oggi pomeriggio dalle 14.30 nella Dogana veneta di Lazise. «Il nuovo collettore del Garda per il risanamento idrico e ambientale nel collegamento lago di Garda, bacino del Po e Adriatico - Il ruolo attivo del Parlamento europeo»: questo il titolo dell’incontro organizzato dai gestori del sistema idrico integrato delle sponde veronese e bresciana, Azienda gardesana servizi (Ags) e Acque Bresciane, a cui parteciperanno europarlamentari, deputati, consiglieri regionali e amministratori locali. In uno scenario in divenire a causa dello stallo della progettazione definitiva dell’opera sulla sponda bresciana e del ricorso aperto da Technital spa al Tar del Veneto contro l’aggiudicazione allo studio Hmr Ambiente srl di Padova per la progettazione sulla sponda veronese, il convegno vuole mettere al centro la rilevanza che il nuovo collettore gardesano ha per la tutela dell’ambiente a livello comunitario. Il fulcro sarà l’intervento dell’europarlamentare croato Ivan Jakov, relatore al Parlamento europeo per la macro strategia Adriatico-Ionica. Hanno confermato la loro presenza gli europarlamentari Elisabetta Gardini (Forza Italia) e i rappresentanti del Pd Luigi Morgani e Damiano Zoffoli, quest’ultimo componente della Commissione per l’ambiente. Presenti anche i deputati Davide Bendinelli (Forza Italia), Alessia Rotta (Pd), Vania Valbusa (Lega) e il bresciano Paolo Formentini (Lega), mentre in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, da sempre critico sulla soluzione progettuale portata avanti, dovrebbe partecipare il consigliere regionale del Veneto Manuel Brusco. «Le acque del Garda attraverso il Mincio entrano a far parte del bacino del Po e sfociano nell’Adriatico», ricorda il presidente di Ags Angelo Cresco, «migliorarne la qualità non significa solo tutelare l’ambiente del nostro lago, ma incidere sul risanamento di un’area di interesse europeo. Per questo l’Ue deve assumersi le proprie responsabilità per la realizzazione del nuovo collettore». Il costo stimato dell’opera è di 220 milioni di euro, 85 per la sponda veronese e 135 per quella bresciana: 100 milioni sono stati stanziati dal ministero dell’Ambiente (40 per la parte scaligera e 60 per quella lombarda), la restante quota dovrebbe essere coperta dai Comuni (l’ipotesi è l’imposta di soggiorno) e dalla tariffa del servizio idrico. LO SCOPO è riqualificare il sistema di collettamento e depurazione degli scarichi fognari rendendo indipendente la sponda bresciana da quella veronese. Oggi quasi tutti i Comuni rivieraschi lombardi confluiscono i reflui al depuratore di Peschiera attraverso la condotta sublacuale Maderno-Torri, che si vuole eliminare assieme ad altri tubi posti sul fondale. Sulla sponda veneta il progetto prevede il raddoppio del collettore esistente. Da Malcesine a Brancolino (Torri) verrà realizzata una nuova condotta a terra a margine della strada Gardesana per trasportare le fognature che proseguiranno verso Peschiera con un tubo a pressione. Nell’alto lago il collettore attuale lungo la riva sarà utilizzato per le acque meteoriche, mentre nel basso lago le tubazioni esistenti, situate fuori dall’acqua e sotto i camminamenti dei centri storici dei paesi, una volta riqualificate continueranno a essere usate per la fognatura. Per rendere indipendenti i due rami del Garda è necessario che la costa bresciana si doti di altri depuratori oltre a quello che serve Limone e Tremosine. Ma è su questo punto che da mesi si registra lo stallo, perché nessun territorio è disposto ad accettare l’impianto. Lo studio commissionato all’Università di Brescia contiene cinque soluzioni: tra queste c’è la costruzione di nuovi impianti (a Muscoline o a Esenta di Lonato), il potenziamento del depuratore di Montichiari o il recupero di quello di Visano, su cui pende però una vertenza legale. Rimane in pista, ma sembra quella meno probabile, anche l’idea di ampliare il depuratore di Peschiera per utilizzarlo come unico impianto del Garda. L’APPELLO. «Brescia deve decidere in fretta perché non si può più aspettare», sottolineano il segretario della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa e il presidente dell’associazione di scopo Garda ambiente Giovanni Peretti, «è una decisione tecnica che ha risvolti politici, ovunque sarà collocato il depuratore ci saranno tensioni, ma ormai è il momento di decidere». Nel veronese intanto si va avanti nonostante il ricorso di Technital contro Ags e la vincitrice Hmr: il Tar, che ha già negato la sospensiva richiesta dalla ricorrente, si esprimerà a inizio del prossimo anno. •

Katia Ferraro