Marco mister Italia vola a Miami per sfidare il mondo

Il modello Marco D’Elia, ventenne di Peschiera del Garda, tra i concorrenti di Mister Italia, è stato prescelto da una commissione internazionale quale rappresentante italiano e parteciperà nei prossimi giorni a Miami, Florida alla finale mondiale di Mister Model International. La manifestazione si terrà il 10 marzo al James L Knight Centre e si inserisce all'interno del Men's Fashion Week Miami. Vi parteciperanno circa 40 concorrenti, tra i 18 e i 33 anni, provenienti da altrettante nazioni. Nei 12 giorni di permanenza a Miami non ci sono in programma solo sfilate. L'organizzazione americana ha previsto anche visite guidate della città, un incontro con docenti e studenti della locale Università e momenti di relax. Marco, che già da un paio d'anni fa il modello, nei mesi scorsi ha partecipato e vinto una selezione di Mister Italia organizzata dall’agente per il Veneto Stefano Ciffo al Madà di Isola Vicentina. Il neo Mister Model Italia ha 20 anni, è alto 1,87, capelli castano chiaro lunghi e ricci, occhi nocciola. Oltre a fare il modello, si è diplomato al liceo linguistico Medi di Villafranca ed è iscritto all’Università di Verona alla facoltà di Scienze della comunicazione, ha come sport preferito e praticato il nuoto. I suoi artisti preferiti sono il rapper Eminen per quanto riguarda la musica, Will Smith e Chris Hemsworth per il cinema. Per lo sport segue il nuotatore olimpico Ryan Lochte. Il fatto di collegare Mister Italia ai maggiori concorsi internazionali è una prerogativa del concorso nato nel 1983 e che da anni individua tra i suoi Mister i concorrenti/portabandiera italiani per i maggiori contest mondiali. •