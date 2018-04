Le neuroscienze una passione da Olimpiadi

Ci sono due studenti veronesi della 4A del liceo scientifico «Enrico Medi» di Villafranca sul podio della selezione regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, che venerdì 4 e sabato 5 maggio rappresenteranno il Veneto durante la fase nazionale in programma a Catania, a sua volta trampolino di lancio per la competizione internazionale che si svolgerà a luglio a Berlino. Il miglior risultato è stato ottenuto da Andrea Amicabile di Peschiera del Garda, arrivato a pari merito con Riccardo Conte del liceo scientifico «Da Vinci» di Treviso. Nel trio delle eccellenze è entrata anche Alessandra Mirandola di Povegliano Veronese, compagna di classe di Andrea. La selezione regionale si è svolta di recente a Padova e ha visto confrontarsi gli studenti di otto istituti superiori veneti partecipanti alle Olimpiadi, di cui l’unico battente bandiera veronese era il Medi di Villafranca. Per ciascun istituto concorrevano cinque studenti che avevano passato la prima selezione locale, effettuata direttamente a scuola. A Padova ragazzi e ragazze si sono cimentati in diverse prove: cruciverba a gruppi, domande a scelta multipla, quiz di memoria e attenzione, domande a risposta diretta. Queste prove hanno testato la loro conoscenza nell’ambito di argomenti quali intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno e malattie del sistema nervoso. Tra i 10 finalisti ammessi all’ultima prova, ben quattro erano del liceo villafranchese, il ché è stato motivo di soddisfazione per la professoressa Sabrina Lussignoli, referente del progetto. «Il nostro liceo è molto orgoglioso che due nostri studenti siano stati ammessi alla fase nazionale del concorso», commenta la docente, «alcune tematiche che riguardano le neuroscienze vengono affrontate in quarta, ma per partecipare alle Olimpiadi i ragazzi hanno dovuto approfondire anche autonomamente la loro preparazione». Ancora incredulo Andrea Amicabile, che compirà 18 anni a maggio: «Non mi aspettavo di raggiungere questo risultato, ma ovviamente l’ho molto gradito. Quando ti piace studiare o fare una cosa, ti riesce più semplice ottenere buoni risultati. La partecipazione alle Olimpiadi delle neuroscienze era volontaria, ho deciso di provare perché la materia mi piace». «Ad affascinarmi», aggiunge, «è soprattutto il campo di applicazione delle neuroscienze, come l’analisi dello stress oppure la memoria e l’apprendimento». Le Olimpiadi rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee, competizione internazionale che mette alla prova gli studenti delle scuole superiori sulle conoscenze in questa disciplina. Scopo dell’iniziativa, si legge nel sito dedicato, è quello di accrescere tra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello e di attrarre nuove leve nella ricerca sperimentale e clinica. Questa nona edizione delle Olimpiadi ha coinvolto oltre cinquemila studenti di duecento istituti italiani dislocati in 18 regioni. A Catania si sfideranno i tre migliori studenti selezionati in ogni competizione regionale e il vincitore riceverà una borsa di studio per rappresentare l’Italia a Berlino. •

Katia Ferraro