Lavori quasi finiti Presto accessibile parco San Marco

Un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa del maltempo, ma in dirittura d’arrivo. Sta prendendo forma il Parco San Marco sull’omonimo bastione della fortezza pentagonale di Peschiera del Garda. Conclusa la pavimentazione del piazzale dell’ex caserma d’artiglieria, realizzati i sentieri di camminamento sommitale sul bastione, le scalinate per una migliore fruizione, posati parapetti e lampioni lungo il percorso, in questi giorni si sta procedendo con le ultime lavorazioni per completare i lavori. «Il parco sarà accessibile nel giro di qualche giorno», assicura il vicesindaco e assessore al turismo Filippo Gavazzoni, ma l’inaugurazione ufficiale slitterà a giugno quando l’erba sarà cresciuta e il parco sarà veramente tale». In questi giorni si sta provvedendo al montaggio dei corrimani lungo le gradinate e al montaggio del servoscala per disabili, che potranno accedere al parco utilizzando l’ascensore interno all’ex caserma d’artiglieria fino al sottotetto e da qui accedere all’esterno attraverso il servoscala. L’importo complessivo dei lavori è di 295mila euro (a cui si aggiungono spese tecniche e Iva) ed è sostenuto dall’accordo pubblico privato tra il Comune e Sermana srl. Entro aprile è previsto partano anche i lavori sul bastione Querini (100mila euro coperti dalla Regione Veneto), la cui realizzazione è stata appaltata alla Nord Costruzioni srl di Oppeano. «L’intervento sarà uguale a quello sul bastione San Marco, con l’importo inferiore perché l’area è più piccola», ricorda Gavazzoni. Qui l’accesso per i disabili sarà solo predisposto: sarà dedicata a questo scopo la sistemazione del camminamento laterale, ma l’installazione del montacarichi dovrà attendere ulteriori stanziamenti di bilancio. Prosegue il vicesindaco: «Su bastione Querini l’intervento dovrebbero durare un mese. La volontà è inaugurare entrambi i parchi a giugno, stiamo organizzando un evento che coinvolgerà le delegazioni Unesco di Bergamo e Palmanova e i rappresentanti della Regione Veneto». Lo scorso luglio la fortezza arilicense è entrata nella Lista dei patrimoni mondiali dell’Unesco assieme alle fortezze di Bergamo e Palmanova in Italia, Zara e Sebenico in Croazia e Cattaro in Montenegro, che insieme formano il sito transnazionale «Le opere di difesa veneziane tra 16° e 17° secolo». •

K.F.