La legalità scuola di vita per studenti nell’abbraccio della Polizia a Palermo

Il primo gemellaggio del Parlamento della legalità internazionale si sta svolgendo questa settimana a Peschiera del Garda, dove la Scuola allievi agenti della Polizia di Stato ospita fino a venerdì una delegazione di studenti di due scuole superiori della Sicilia, il liceo scientifico Emanuele Basile di Monreale (Palermo) e l’istituto Francesco Ferrara di Palermo. Il Parlamento della legalità internazionale (che giuridicamente è un’associazione) è un movimento culturale antimafia che ha cominciato a formarsi nelle scuole di Palermo alla fine degli anni Ottanta, ancor prima delle stragi di Capaci e via D’Amelio. È stato fondato ed è presieduto da Nicolò Mannino, professore che per professione e passione sensibilizza i giovani alla cultura della legalità e al rispetto dei principi costituzionali contro le mafie e la criminalità organizzata, promuovendo valori umani ed etici come pace, fratellanza, solidarietà, rispetto dell’altro e dell’ambiente grazie alla diffusione di «ambasciate» in tutta Italia. Tra le sedi secondarie del movimento diffuse da Sud a Nord, c’è l’«ambasciata della resilienza» istituita alla Scuola di Polizia di Peschiera lo scorso 19 luglio, giorno del 26esimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, dedicata ai poliziotti vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Da qui l’idea del gemellaggio, fortemente voluto anche dal direttore della Scuola di Polizia Gianpaolo Trevisi, tra l’ambasciata arilicense e le due siciliane: si tratta di quella dell’istituto Ferrara dedicata all’amicizia e all’integrazione (la scuola è infatti un esempio di convivenza multietnica, con studenti che arrivano da tutte le parti del mondo) e di quella del liceo Basile di Monreale, dedicata invece all’armonia. Intenso il programma della trasferta. Questa mattina gli studenti saranno ospiti del Comune di Castel D’Azzano, poi a Verona incontreranno l’assessore Edi Maria Neri, recentemente nominata coordinatrice culturale per il Veneto del Parlamento della legalità internazionale. Domani mattina la delegazione palermitana sarà all’Istituto alberghiero Angelo Berti di Chievo per l’insediamento dell’ «ambasciata del buon gusto» per «portare il dolce gusto della legalità in ogni persona che intrattiene i propri commensali in un clima di fraternità», spiega Mannino. Nel pomeriggio gli studenti saranno accolti dalla direttrice del carcere di Montorio Mariagrazia Bregoli e porteranno un messaggio di solidarietà e speranza ai detenuti. «C’è un legame anche con il carcere», sottolinea Mannino, «infatti i detenuti hanno collaborato alla stesura del mio libro Peccatori sì, corrotti mai, impreziosito dal messaggio di papa Francesco. Andiamo a trovarli per continuare il cammino di dialogo e integrazione avviato». Oltre che da Nicolò Mannino, gli studenti sono accompagnati dal vicepresidente del Parlamento della legalità Salvatore Sardisco, dal professor Pino Muscarnera e da Adelino Fasoli, veronese che è collaboratore dell’associazione per il Veneto. «Creiamo sempre dei confronti culturali per condividere i valori della vita», conclude Mannino, «portare i ragazzi di Palermo alla Scuola di Polizia di Peschiera è un modo per dire grazie alla Polizia di Stato: viviamo in una regione che ha visto tanto sangue innocente, sparso anche da uomini che hanno indossato questa divisa». •

K.F.