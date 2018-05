«Tuttolio» propone degustazioni e stand

L'olio è il protagonista di questo fine settimana a Malcesine. Si chiama «Tuttolio – Il piacere dell'olio d'oliva», la manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con Aipo, Associazione interregionale produttori olivicoli, e L'Informatore Agrario, che è in programma in paese da oggi a domenica dalle 10 alle 20. Nella tre giorni lungo Corso Garibaldi verranno allestiti una decina di stand in cui aziende locali organizzeranno degustazioni, ai quali si affiancheranno esposizione e vendita di olio extra vergine di oliva e numerosi prodotti derivati. Alcuni espositori saranno invece presenti all'interno di palazzo dei Capitani. La giornata più ricca di appuntamenti dell'evento sarà domani. Alle 10, sempre negli spazi di palazzo dei Capitani, per gli appassionati e per coloro che vogliono conoscere in maniera più approfondita il mondo dell'olio verrà allestita una degustazione dei prestigiosi oli vincitori del premio Aipo d'Argento 2018. Il percorso alla conoscenza di una delle eccellenze del territorio gardesano, e non solo, avverrà all'ora d pranzo: alle 13, sempre nel prestigioso edificio storico del centro storico, inizierà uno show cooking in cui alcuni professionisti abbineranno l'olio extra vergine d'oliva con i prodotti del lago Alle 16 verrà organizzata invece una passeggiata tra gli ulivi secolari di Malcesine con partenza dal parcheggio della funivia in via Navene Vecchia 12, con arrivo al frantoio del Consorzio olivicoltori di Malcesine, in via Panoramica 232, con tanto di visita del frantoio e merenda per tutti (informazioni all'Aipo, chiamando il numero 045.8678260). •

EM.ZAN.