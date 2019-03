Tregua armata sui posti letto dell’ospedale

È tregua armata a Malcesine dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale alle politiche sanitarie, Manuela Lanzarin. «Per Malcesine le schede prevedono 92 posti letto, proteste e preoccupazioni non hanno motivo di essere. Se quanto scritto nella scheda si presta ad equivoci, preciseremo meglio il tutto in Quinta Commissione», ha detto la Lanzarin. L'assessore è intervenuto a seguito di quanto dichiarato dai sindaci di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, di Torri, Stefano Nicotra, e dalla minoranza di Malcesine, preoccupati e pronti a dare battaglia in Quinta commissione sul ventilato «taglio» di trenta posti letto rispetto agli ottanta attuali e sull’assenza, nelle schede, della riabilitazione cardiologica, peraltro chiusa da novembre 2018 per carenza di cardiologi. «Di questi posti letto», ha specificato l’assessore regionale, «cinquanta sono dedicati al recupero e alla riabilitazione funzionale, trenta possono servire per accogliere i pazienti provenienti da fuori Regione e altri dodici posti letto saranno dedicati all’ospedale di comunità». Dalle dichiarazioni della Lanzarin, comunque, resta in pratica ancora esclusa la riabilitazione cardiologica che, nelle schede approvate il 13 marzo, non figura a Malcesine. E su questo ora si concentrano gli strali e le richieste degli amministratori locali e di vari consiglieri regionali. Quei posti letto, il cui codice generale è 56 come per tutte le altre riabilitazioni, ha il «sottocodice» «mdc 05», che figura ad esempio tra i 40 posti letto dell'ospedale di Bussolengo ma non a Malcesine. Gli amministratori dell’alto lago avevano protestato sia per questi posti, sia per il fatto che, se non verrà esplicitato in Quinta commissione resteranno dubbi anche sul numero complessivo dei posti letto dell'ospedale. Ai due sindaci e alla minoranza di Malcesine ora si è aggiunto anche il vicesindaco di Malcesine. «Da almeno quindici giorni», ha detto Claudio Bertuzzi, «mi ero accorto che, nella colonna dei posti letto extraregionali, “Ev” a Malcesine e negli altri ospedali pubblici, non c'è scritto nulla, mentre nelle schede degli ospedali privati i posti letto extraregionali sono identificati e aggiunti agli altri posti. Ho contattato i consiglieri Alessandro Montagnoli ed Enrico Corsi chiedendo loro di esplicitare, in Quinta commissione, che i trenta posti letto extraregionali vanno aggiunti ai cinquanta posti letto attuali: non ci devono essere dubbi. La versione definitiva delle schede sarà corretta come detto dall’assessore Lanzarin: ottanta posti letto oltre ai dodici di Odc sono sicuri». «Malcesine è l'unico ospedale dell'alto lago e richiede almeno un Punto di primo intervento e poliambulatori efficienti, oltre agli ottanta posti letto previsti dalle vecchie schede», ha tuonato Orietta Salemi, consigliere del Pd di Verona e membro della Quinta commissione. «Com'è formulata oggi la scheda lascia invece molti dubbi, va sistemata. Ne ho parlato direttamente all'assessore Lanzarin, di cui voglio fidarmi. Sistemare i posti letto farà arginare anche una mobilità passiva di riabilitazione cardiologica, che costa oggi 5 milioni l'anno al Veneto per i veneti che si curano ad Arco», ha concluso. Dura anche Cristina Guarda, consigliere regionale del gruppo Alessandra Moretti presidente. La giovane di Lonigo aveva fatto vari interventi a favore del nosocomio di Malcesine: sono infatti molti i pazienti poliomielitici del Vicentino che si curano lì. «Se fosse vera l'interpretazione di Lanzarin, avremmo conferma di come le schede siano state scritte in modo sbagliato», ha detto Guarda. «In Quinta commissione non solo faremo ufficializzare le dichiarazioni dell'assessore, ma chiederemo chiarimenti e correzioni per l'indebita cancellazione di qualsiasi riferimento alla riabilitazione cardiologica. Ho visitato l'ospedale di Malcesine, edificio da sistemare strutturalmente. Con ottanta posti letto di riabilitazione, l'ospedale può fare gola anche a un privato convenzionato per la gestione anche se questa ipotesi sarebbe, di fatto, una resa del pubblico che non riesce a gestire ciò che invece i privati saprebbero far “girare a mille”». E conclude: «Si facciano un esame di coscienza, in Regione: sistemino le schede di Malcesine correggendo la situazione di empasse cui hanno portato la comunità». •

Gerardo Musuraca