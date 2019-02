Sul Baldo da domani si fa discesa

Sul versante occidentale del Baldo si torna finalmente a sciare. Dopo la neve caduta nei giorni scorsi sulle montagne veronesi, la funivia di Malcesine ha deciso di riaprire le tre piste presenti nell’area attorno a Tratto Spino, dove si trova la stazione di arrivo degli impianti di risalita. Si tratta della Pozza della Stella, della Colma e della Paperino, quest’ultima dedicata in particolare ai bambini e ai principianti. Le ultime nevicate hanno creato un manto nevoso di circa 50 centimetri, sufficienti per consentire ai tecnici di preparare a dovere il terreno. L’apertura è prevista per domani, mercoledì 6 febbraio. Non verrà invece aperta, almeno per il momento, la pista di Prà Alpesina, a causa delle neve troppo bagnata per preparare il tracciato. Si vedrà nei prossimi giorni se il meteo lo consentirà. Gli appassionati dello sci da discesa quindi, dopo una prima parte d’inverno senza neve e diverse settimane di attesa, potranno scendere lungo i tre tracciati. Gli operatori della funivia, infatti, ieri mattina, sfruttando la bella giornata di sole, hanno lavorato sodo per battere le piste e per preparare al meglio il fondo e consentire così agli utenti di sciare in piena sicurezza. Anche oggi sarà un’altra giornata di lavoro intenso per i dipendenti di Atf, Azienda trasporti funicolari Monte Baldo, che perfezioneranno l’ allestimento dei percorsi innevati con i primi test. La riapertura ovviamente dipenderà anche dal clima: ma le previsioni meteo sono favorevoli. Tuttavia dalla funivia raccomandano di prestare la massima attenzione alle norme di sicurezza, che vanno rispettate per evitare incidenti, che seguono gli appelli lanciati dal Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, sul rischio valanghe. «È assolutamente vietato effettuare fuoripista», sottolineano con forza dalla direzione di Atf. «Chi non rispetterà le regole verrà sanzionato duramente in maniera inflessibile. Serve la massima attenzione da parte di tutti», avvertono dalla funivia. «Fuori dai tracciati battuti, tra l’altro, è possibile imbattersi in alti cumuli di neve creati dal vento, che possono essere molto pericolosi. Lo ripetiamo ancora una volta: è fondamentale rimanere sulle piste battute». Anche gli amanti delle escursioni con le ciaspole potranno salire in quota e seguire alcuni sentieri, tracciati, facendo però attenzione a non invadere le piste da sci. Per salire in vetta è possibile prendere la funivia di Malcesine (aperta fino a domenica 10 marzo), con le corse che partono dalla stazione a valle dalle 8 del mattino fino alle 16, ogni 30 minuti, e da quella intermedia di San Michele dalle 8,15 alle 16,15. Per il ritorno i viaggi ci sono fino alle 16,45 (fino alle 17 da San Michele) con intervalli sempre di mezzora. Nel frattempo cresce l’attesa per il futuro dei vertici di Atf. Manuel Scalzotto, presidente dell’assemblea dei soci e della Provincia (socio di maggioranza con il 45 per cento delle quote), ha convocato per giovedì alle 9 l’incontro con gli altri due soci: il Comune di Malcesine (30 per cento di quote) e la Camera di Commercio (25 per cento). Unico punto all’ordine del giorno è il rinnovo del consiglio di amministrazione. Giovedì insomma si sapranno i nomi del nuovo presidente e dei nuovi componenti del cda della funivia. I candidati sono ben 47: di questi 31 hanno partecipato al primo bando, indetto ancora tra marzo e aprile dell’anno scorso, mentre altre 16 persone hanno partecipato al secondo avviso di selezione, chiuso la scorsa settimana. A breve i tre soci si incontreranno in via informale per decidere chi guiderà Atf nei prossimi quattro anni e subentrerà al presidente uscente Daniele Polato e ai consiglieri Paolo Formaggioni – ricandidato e quindi potrebbe essere confermato –, Fernando Morando, Carlo Sartori e Ivano Bommartini. Tra i nomi di spicco nell’elenco ci sono Piergiorgio Schena, vicesindaco di San Zeno di Montagna, Pierangelo Zorzi, consigliere in Provincia, Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto e Ruggero Pozzani, già assessore provinciale al Turismo. •

Emanuele Zanini