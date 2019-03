Sindaci uniti: «L’ospedale vada ai privati»

«In attesa di vedere nel dettaglio le nuove schede approvate dalla giunta il 13 marzo, chiediamo che si preveda per l'ospedale di Malcesine la possibilità di gestione da parte di un privato, in modo simile a quanto fatto per l'ospedale di Cortina. Così si potrà rilanciare l'ospedale, risolvendo tutte le criticità relative al personale e dando ai residenti e ai tre milioni di turisti che ogni anno arrivano nell'alto Garda servizi migliori di quelli che attualmente siamo in grado di offrire». A prendere carta e penna e a scrivere all'assessore alle politiche sanitarie, Manuela Lanzarin, al segretario del comparto sanità, Domenico Mantoan e, per conoscenza, al presidente della giunta regionale, Luca Zaia e al direttore della Ulss 9, Pietro Nicola Girardi, sono stati proprio il sindaco di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, e quello di Torri, Stefano Nicotra. In calce alla lettera manca la firma del vicesindaco di Malcesine, Claudio Bertuzzi, che però dice di condividere «alla virgola quanto fatto dai colleghi». «Nel momento in cui la giunta regionale vara le nuove schede ospedaliere per farle approdare poi in Quinta commissione», hanno argomentato Bertoncelli e Nicotra, «ci è parso doveroso fare arrivare a Venezia le nostre istanze. Alla luce anche dei colloqui che abbiamo avuto con il direttore generale dell’Ulss 9 sulle problematiche relative all’acquisizione del personale e viste le difficoltà di questo momento storico a trovare medici, infermieri e operatori socio-sanitari, riteniamo che una gestione privata di un servizio pubblico sia quello che ci vuole per Malcesine». Una proposta clamorosa e che mai, prima d'ora, era scaturita dalla volontà dei sindaci per l'unico nosocomio pubblico della sponda veronese. Ma cosa altro hanno scritto i sindaci? I punti evidenziati alla Regione sono cinque. «Abbiamo la necessità assoluta di concordare con Regione, giunta e Quinta Commissione, il presente ed il futuro dell'Ospedale di Malcesine», hanno scritto i sindaci, «per evitare scontri e proteste. E, soprattutto», proseguono, «per portare avanti le esigenze del territorio, di cui il presidente Zaia spesso ha vantato l’ascolto e il soddisfacimento. In attesa di illustrare personalmente quanto necessario alla Quinta commissione». Ecco le richieste. La prima: mantenimento degli attuali 80 posti letto ospedalieri con la seguente suddivisione: 56 per il Centro di riferimento nazionale per lo studio e la cura degli esiti della poliomielite, 12 di Riabilitazione cardiologica, 12 di Riabilitazione ortopedico- fisiatrica. Seconda richiesta: inserimento, all'interno della struttura ospedaliera, di ulteriori 20 posti di Ospedale di comunità, in aggiunta agli 80 posti letto ospedalieri per complessivi 100 posti. Terza richiesta: potenziamento del Punto di primo intervento e mantenimento dell'accordo col Trentino per le situazioni di urgenza-emergenza. Quarta: investimento economico per la riqualificazione e la messa a norma della struttura rispetto alla normativa antisismica e alle ristrutturazioni programmate a fine 2015 dall’allora Ulss 22. Quinta richiesta: proposta dei sindaci per una nuova modalità di gestione dell’ospedale in capo a un soggetto privato che già si occupi di sanità e che già gestisca ospedali convenzionati ed accreditati con la Regione Veneto o con altre Regioni, sul modello di quanto è stato fatto dalla Regione Veneto con l’ospedale di Cortina. Ma perché, se concorda con i colleghi, il vicesindaco di Malcesine non ha firmato? «Condivido alla lettera quanto è stato scritto», ha spiegato Bertuzzi, «ma dato che, nelle settimane scorse, mi sono confrontato a Venezia con l'assessore Lanzarin e ho concordato alcune cose sulle schede di Malcesine, per rispetto di quell'accordo non ho firmato la lettera. Ora», ha proseguito, «mi aspetto dalla Regione che venga rispettato quanto concordato e che quanto chiesto nella lettera dai colleghi sindaci sia integralmente accolto dalla Regione», ha chiuso il vicesindaco. •

Gerardo Musuraca