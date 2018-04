Ospedali, appello in Regione: «La riabilitazione non si tocca»

«Sono contento che anche i sindaci chiedano chiarezza e vogliano che agli impegni presi seguano fatti. È quello che, da oltre un anno, chiedo anch’io senza ottenere risposte». A dirlo è il consigliere regionale di Centro Destra Veneto Andrea Bassi. Il politico di Bussolengo è intervenuto, come pure la collega del PD Orietta Salemi, all’indomani della lettera dei cinque sindaci del Garda inviata all’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, anche lui politico veronese. I cinque primi cittadini, ovvero Nicola Marchesini di Malcesine, Tommaso Bertoncelli di Brenzone, Stefano Nicotra di Torri, Maurizio Castellani di San Zeno e Davide Bendinelli, neodeputato e sindaco di Garda, avevano scritto per chiedere rassicurazioni alla Regione sulle possibili conseguenze che le nuove schede di Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala potrebbero avere sulla dotazione di posti letto di Malcesine. «Il problema nasce dalle dotazioni che sono state attribuite a Bussolengo visto che 40 posti letto di Recupero e rieducazione funzionale, contrassegnati con il codice 56, sono la stessa identica dicitura e dotazione di posti letto operativi a Malcesine». Di qui la paura dei sindaci che possa avvenire uno svuotamento dei posti letto da Malcesine per travasarli a Bussolengo. Bassi chiede chiarezza. «Prima con la questione dei lavori di manutenzione della struttura, passati dagli iniziali tre milioni e 100 mila euro a poco più di 800 mila realmente investiti e poi con i 40 posti letto riabilitativi inseriti a Bussolengo per il declassamento dell’Orlandi», dice il consigliere regionale, «è normale che ci siano dubbi sulle reale volontà di puntare su Malcesine. Mi auguro che questa mia azione non sia vista come voglia di polemica, ma come occasione di fare chiarezza». Sul punto fa sentire la propria voce anche Orietta Salemi. «Fanno bene i sindaci del territorio a chiedere garanzie all’assessore Coletto sul futuro di Malcesine. C’è da sottolineare che, a mia precisa richiesta sulla piena funzionalità di questo ospedale durante la discussione sulle modifiche delle schede ospedaliere di Villafranca e Bussolengo in Quinta Commissione», aggiunge la rappresentante del Pd in seno alla commissione sanità, «l’assessore Coletto e il direttore Mantoan hanno risposto che ciò che non è nelle schede di modifica attuali non è soggetto a nessuna modifica e pertanto Malcesine non si tocca. È dunque legittimo che ci si aspetti coerenza rispetto a queste dichiarazioni». La vice capogruppo del Pd in Consiglio Regionale va oltre e ricorda: «Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, il 23 dicembre 2017, con una sola astensione e 43 voti a favore di tutte le forze politiche, un ordine del giorno con prima firma quello della collega vicentina Cristina Guarda, col quale si impegna la giunta a lasciare gli 80 posti letto presenti a Malcesine». «Neppure la giunta, quindi, può venire meno a un impegno assunto in maniera trasparente durante il consiglio. Se venissero tagliati posti letto riabilitativi a Malcesine, cosa che non deve succedere, la giunta Zaia non solo smentirebbe se stessa, ma si dovrebbe assumere la responsabilità di un mancato servizio, oltre che di un ingiustificabile spreco di risorse». •

Gerardo Musuraca