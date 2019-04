Ospedale, sindaci pronti ad andare in Regione

«Aspettiamo fiduciosi la convocazione in Quinta commissione a Venezia per chiedere di sistemare le schede ospedaliere di Malcesine. Abbiamo inviato, già a fine marzo, una richiesta al presidente Boron, ai due vice e ai consiglieri». A confermarlo sono i sindaci di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, e il collega di Torri, Stefano Nicotra. I due primi cittadini hanno inviato una «Richiesta di audizione» alla commissione che si occupa di sanità e che rappresenta il consiglio regionale. L’iter delle nuove schede ospedaliere, infatti, prevede una sorta di ping- pong istituzionale secondo cui la delibera della giunta, una volta emanata, deve essere discussa e può essere modificata in Quinta commissione prima di ritornare, per l’approvazione definitiva, in giunta regionale. In queste settimane in tutte le province del Veneto si sono susseguite le proteste, anche feroci, per le nuove schede: sono spariti, come hanno lamentato i sindaci scaligeri, «tutti e 90 i posti letto della lungodegenza prima presenti nelle ex-Ulss 20, 21 e 22 tranne i 10 di Negrar», come hanno evidenziato in un documento sottoscritto pochi giorni fa. Per non parlare delle proteste per il «declassamento dell’ospedale di Bussolengo e di quello di Villafranca». Sono in molti, quindi, ad aspettarsi cambiamenti e correzioni. Una protesta che, se non ascoltata, sfocerà anche in ricorsi al Tar, come ha annunciato più di qualche amministratore. Non fanno eccezione e, anzi, hanno di che lamentarsi, anche nell’alto lago. I sindaci di Brenzone e Torri, con il vicesindaco di Malcesine, contano di portare a casa le modifiche promesse dall’assessore alla sanità, Lanzarin. I sindaci vogliono la conferma, oltre che degli 80 posti letto più i 12 di ospedale di comunità, anche della riabilitazione cardiologica, chiusa da fine 2018 per carenza di cardiologi. «Di questi posti», hanno detto, «non possiamo fare a meno perché garantiscono prestazioni ai cittadini e sono anche appetibili per un eventuale privato disponibile a gestire l’ospedale».

G.M.