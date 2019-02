Ospedale, bufera bipartisan sui tagli

Scoppia la guerra politica sulla riduzione dei posti letto, da 80 a 56, decisa dalla Ulss 9 Scaligera all’ospedale di Malcesine. A scendere in campo sono due consiglieri regionali veronesi, Andrea Bassi, del Centro Destra Veneto, e Orietta Salemi, del Pd. Nei giorni scorsi, il vicesindaco di Malcesine, Claudio Bertuzzi, e i colleghi primi cittadini di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, e Stefano Nicotra di Torri, avevano diffidato la Ulss 9 sulla riduzione dei posti letto. Dal canto suo, la Ulss 9 Scaligera aveva spiegato il taglio definendolo «temporaneo», per la necessità di «adeguare la dotazione del personale infermieristico e di supporto presente nell’ospedale di Malcesine agli standard minimi previsti dalla normativa regionale, così salvaguardando la corretta assistenza e la sicurezza del paziente, nell’attesa dell’acquisizione del personale andato in pensione o in lunga malattia». Gli amministratori locali, però, non l’hanno affatto presa bene e hanno definito la motivazione dell’Ulss «assolutamente inconsistente e coinvolgente anche altre strutture sanitarie esistenti in Veneto». A rincarare la dose ci pensano ora i due politici regionali. «Sono stati formati inutili tavoli tecnici tra assessore alla Sanità e amministratori», ha attaccato Orietta Salemi del Pd, «sono stati prodotti documenti in Conferenza dei Sindaci che sono stati disattesi, provvedimenti votati in Consiglio regionale del tutto elusi, promesse dalla Ulss 9 procrastinate mese dopo mese e, oggi, la doccia fredda: letti tagliati e reparti chiusi fino a data da definirsi, con il pretesto che manca personale. Si fa morire di asfissia un ospedale sottraendo ad esso, progressivamente, l’ossigeno del capitale umano, giorno dopo giorno, senza assumersi la responsabilità di dire a chiare lettere che Malcesine non s’ha da salvare. La Regione, evidentemente, sente Malcesine più come impiccio che come opportunità mentre la realtà dimostra che, per posizione climatica e geografica, il centro potrebbe essere il punto di riferimento per la risposta ai bisogni riabilitativi di tutto l’Alto lago, area confinante con il Trentino, cui «regaliamo» pazienti accollandoci, come Veneto, il costo dei cosiddetti «fuori regione». Possiamo ancora parlare di eccellenza della Sanità veneta?». Durissimo anche il consigliere Bassi che ha presentato una interrogazione l’11 febbraio dal titolo: «Perché la Ulss 9 chiude posti letto all’ospedale di Malcesine? Prosegue lo smantellamento della sanità pubblica nella ex-Ulss 22?». E quindi attacca: «Per chi, come me, da anni ha sempre tenuto alta l’attenzione su Malcesine, non è nemmeno una sorpresa. Caprino prima, Malcesine oggi e Bussolengo domani e addirittura Villafranca dopodomani: resteranno alla fine solo gli ospedali di Negrar e Peschiera: forse il vero obiettivo era quello». «Su Malcesine», prosegue Bassi, «rasentiamo il ridicolo: lanciai allarmi sulla struttura dell’Alto Garda ma venni tacciato di essere un agitatore che usava un tema delicato, come quello della sanità, per spaventare la povera gente senza alcuna motivazione perché, diceva qualcuno in Regione, “la scheda di Malcesine non si tocca, questo dev’essere chiaro”. Alla luce dei fatti, invece, comincia ad essere chiaro chi diceva la verità e chi invece ha preso in giro i cittadini. In ogni caso», chiude il consigliere, «dopo aver tagliato i soldi per la ristrutturazione dell’ospedale di Malcesine, l’obiettivo di medio periodo è chiudere. Ho presentato una interrogazione per capire quale sia l’idea della Regione per questa struttura sanitaria, auspicando che il neo-assessore Manuela Lanzarin faccia chiarezza». Intanto i sindaci attendono di incontrare l’amministrazione dell’Ulss 9 per valutare soluzioni immediate per il ritorno e la riapertura dei posti letto nell’ospedale. •

Gerardo Musuraca